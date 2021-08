Void Bastards et Yooka-Laylee gratuits sur Epic Games Store

La dernière série de cadeaux offerts via Epic Games Store est maintenant en ligne.

Yooka-Laylee et Void Bastards sont ce que vous pouvez télécharger pour nada pour la semaine prochaine.

Si vous n’êtes pas familier avec Void Bastards, c’est un jeu de tir à la première personne qui vous fait diriger un groupe hétéroclite de gens de la nébuleuse des Sargasses. Dans ce titre développé par Blue Manchu, vous devrez décider où aller, quoi faire et qui combattre. Et puis vous devez mener votre stratégie contre les ennemis.

À bord de vaisseaux spatiaux abandonnés, vous devrez prendre note de la disposition, déterminer les dangers et les ennemis que vous devrez combattre avant de faire un plan. Ensuite, vous partirez, chercherez des fournitures et manipulerez les systèmes de contrôle du navire. Vous devrez également faire des choix tels que faire un détour par un générateur afin de remettre le courant en ligne, ou vous frayer un chemin jusqu’à un module de sécurité pour désactiver les défenses du navire. Avec les fournitures que vous collectez en cours de route, vous pouvez fabriquer des outils et des armes improvisés.

De plus, lorsque vous volerez autour de la nébuleuse dans votre capsule de sauvetage, vous entrerez en contact avec des baleines du vide, des pirates, des ermites affamés et bien plus encore lorsque vous chercherez de la nourriture, du carburant et d’autres ressources.

Le jeu propose une campagne de 12 à 15 heures que vous pouvez compléter avec une quantité infinie de prisonniers, chacun avec ses propres caractéristiques. Quand l’un meurt, un autre prend sa place, et tout progrès d’artisanat que vous avez fait à partir de l’un est conservé par le suivant.

Vous devriez déjà être familier avec Yooka-Laylee, mais juste au cas où vous ne l’êtes pas, le titre développé par Playtonic est un jeu de plateforme d’aventure en monde ouvert plein de grands mondes, une distribution intéressante de personnages et de nombreux objets de collection.

Dans le jeu, l’objectif du duo est de contrecarrer le stratagème de Capital B visant à absorber tous les livres du monde à des fins lucratives. À l’aide d’un arsenal de mouvements spéciaux, les deux devront s’attaquer à des énigmes et à des défis de plate-forme dans leur recherche de Pagies, la prime dorée utilisée pour déverrouiller et étendre de nouveaux mondes remplis de personnages, de boss, de défis minecart, de jeux d’arcade, de quiz, de jeux multijoueurs , et plus.

Les deux jeux sont gratuits jusqu’au 26 août.

La semaine prochaine sur Epic Games Store, vous pourrez télécharger gratuitement Automachef.

C’est un casse-tête de gestion des ressources où vous concevez des cuisines et programmez des machines. Fondamentalement, vous allez concevoir des cuisines futuristes pour aider à créer des restaurants automatisés.