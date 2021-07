Voie de croissance : India Inc prête pour un FY22 optimiste ; les affaires reprennent en juin, la saison des fêtes pour apporter de la joie au troisième trimestre

in

Presque tous les secteurs devraient bien se comporter, menés par l’informatique, les banques et les producteurs de métaux

Après un spectacle superlatif au cours de l’exercice 21, le meilleur de la décennie, au cours duquel il a surmonté d’importantes perturbations du côté de l’offre, les entreprises indiennes sont également bien placées pour réaliser de bonnes performances cette année également. Cependant, cela n’a peut-être pas été un bon début, étant donné les fermetures et les couvre-feux localisés pendant une grande partie d’avril et de mai.

Les données à haute fréquence pour la période avril-juin sont mitigées ; Les impressions PMI pour la fabrication et les services ont été médiocres, les ventes d’automobiles ont été faibles, la croissance du crédit anémique, l’emploi faible tandis que les volumes de factures électroniques TPS ont été encourageants et les exportations exceptionnellement fortes.

Les commentaires des entreprises axées sur la consommation suggèrent que les affaires ont été meilleures en juin après des mois d’avril et de mai calmes.

Les ventes peuvent également rester ternes pour le trimestre de septembre, mais devraient reprendre par la suite à mesure que la saison des fêtes s’installe. Comme les économistes l’ont souligné, la demande refoulée après la deuxième vague devrait être beaucoup plus modérée qu’elle ne l’était après la première vague. . Cela dit, il existe une cohorte assez importante de consommateurs qui sont à l’abri des pressions de la pandémie et qui ont un pouvoir d’achat considérable. Incidemment, les revenus d’un ensemble de 1 995 entreprises et banques ont chuté de 3 % au cours de l’exercice 21, il existe donc un effet de base utile.

Cependant, les coûts ayant fortement baissé l’année dernière, il n’est pas clair de combien de dépenses supplémentaires peuvent être réduites. D’une part, les prix élevés des matières premières feront grimper la facture des matières premières pour les industries utilisatrices. Il n’est peut-être pas facile pour toutes les entreprises de les répercuter sur les consommateurs à un moment où une forte inflation pèse déjà sur le budget des ménages. Par conséquent, les marges d’exploitation pourraient ne pas augmenter comme prévu. Heureusement, la plupart des entreprises se sont désendettées, donc la hausse des taux d’intérêt ne devrait pas augmenter beaucoup les coûts.

Étant donné que le premier trimestre de l’exercice 21 a été un échec complet, cette fois-ci, il serait plus pertinent de comparer les chiffres du premier trimestre de l’exercice 22 avec ceux du trimestre de mars 2021.

Kotak Institutional Equities (KIE) s’attend à ce que les bénéfices nets de l’univers des sociétés qu’il suit augmenter de 152 % en glissement annuel, mais sur une base séquentielle, il s’attend à une baisse de 11 % des bénéfices, en raison de la baisse des volumes et de la hausse des coûts des matières premières. On s’attend à ce que presque tous les secteurs se portent bien, menés par l’informatique, les banques et les producteurs de métaux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.