La WBA a annulé le combat Ugás-Stanionis et maintenant le Cubain sera en mesure d’unifier son titre des poids mi-moyens contre Errol Spence Jr. (WBC-IBF). Pression PBC ou quelque chose de plus grave ? A quand le combat et qu’arrivera-t-il à Terence Crawford ? Nous l’analysons dans cette réaction vidéo et No Filter.

Share