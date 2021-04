Voight de Chicago PD a besoin d’une extrême prudence dans un nouvel épisode horrible

Selon Voight, tous les agents qui répondent à la poursuite du conducteur qui a attaqué la victime et enlevé sa femme doivent faire preuve d’une «extrême prudence», et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Ben, la victime, est très gravement blessé et semble disparaître rapidement lorsque Voight arrive sur les lieux, à peine capable de fournir quelques détails sur la façon dont il a été abattu, l’endroit où il a été récupéré, ainsi que la marque et le modèle de la voiture avant. s’évanouir.