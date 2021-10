Voilà à quoi ça ressemblait il y a presque 20 ans

in

Galilea Montijo : Voici à quoi il ressemblait il y a près de 20 ans | Instagram

Galilea Montijo est l’un des chefs d’orchestre les plus célèbres du Mexique et a réussi à entrer dans le cœur de millions de personnes, qui l’ont accompagnée à chaque étape de sa vie, mais beaucoup ne se souviennent plus comment elle était il y a des années.

C’est pourquoi cette fois, nous vous ferons savoir à quoi ressemblait Galilea Montijo il y a 19 ans, après avoir remporté Grand frère VIP.

Il convient de noter qu’elle a actuellement 49 ans et est plus belle que jamais, car il semble que les années ne passent pas Galilea Montijo.

Son nom complet est Martha Galilea Montijo Torres et c’est une présentatrice, animatrice et actrice de télévision mexicaine de grande reconnaissance.

Cependant, il convient de mentionner que l’incroyable avant et après du célèbre pilote de Hoy remonte à près de deux décennies.

Galilea Montijo est à ce jour l’un des chefs d’orchestre les plus aimés de tout le Mexique et tout cela grâce à son charisme, son talent et sa beauté innée.

Tout cela l’a amenée à faire partie du programme à succès « Hoy » et « Pequeños Gigantes », parmi de nombreux autres projets.

Cependant, peu de gens se souviennent de ses débuts à la télévision, comme l’incroyable avant et après de l’hôte de Hoy il y a près de deux décennies.

Exactement 19 ans s’étant écoulés, qui aurait deviné qu’elle placerait son nom en ce moment parmi les gagnants VIP de Big Brother.

C’est ainsi qu’en remontant le temps, on peut voir en quelque sorte le moment le plus important de sa carrière ou peut-être celui qui a fini par lui ouvrir les portes du reste de tous les projets qui l’ont ensuite accompagné dans sa carrière sur le petit écran.

Pour identifier tout ce que le chef d’orchestre actuel Hoy a changé au cours des 20 dernières années, il convient de rappeler que l’histoire de Galilea Montijo a commencé en 2002, lorsqu’elle s’est lancée dans un grand défi dans la maison de Big Brother VIP.

Récemment, dans le programme Hoy, ils se sont consacrés à ouvrir le coffre des souvenirs et à montrer les moments les plus controversés qui ont été vécus dans cette célèbre maison à laquelle Galilea Montijo a participé.

La vérité est que Galilea était considérée comme extrêmement différente de ce qu’elle est maintenant, que rien n’est silencieux et en fait, les gens sur les réseaux sociaux n’ont eu aucune pitié pour publier leurs commentaires sur le grand changement physique qu’il a eu, en plus de mentionner également que son incorporation à Hoy était l’un des talents les mieux payés de Televisa.

Après avoir vu l’incroyable différence entre le Galilea Montijo d’aujourd’hui et celui d’il y a 19 ans, beaucoup disent que ce n’est rien comme quand la réalité du concours VIP Big Brother a gagné.