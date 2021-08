Voilà à quoi ressemble la vie avec un TOC, l’obsession qui désactive

25/08/2021 à 08h30 CEST

Les Trouble obsessif compulsif (TOC) est l’une des maladies psychiatriques les plus fréquentes et, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’une des 20 plus invalidantes.

Un trouble anxieux qui se caractérise par des pensées obsessionnelles récurrentes qui génèrent de l’agitation, de l’anxiété ou de la peur, et qui perturbent le quotidien de ceux qui en souffrent. L’apparition de ces comportements répétitifs ils peuvent survenir après un épisode traumatique (comme un accident ou une mort imminente) ou en raison d’une prédisposition génétique.

Chaque personne est un monde, mais les types de COT Les plus fréquents sont les suivants :

Pollution. Obsession de la propreté ou de l’hygiène personnelle. Les personnes qui souffrent de ce type de TOC pensent qu’elles-mêmes ou leur environnement sont contaminés, ce qui les amène, par exemple, à nettoyer compulsivement la maison plusieurs fois par jour. Les personnes qui souffrent de TOC répétitif ont besoin de répéter des mots ou des phrases pour « éviter » qu’une catastrophe ne se produise ou que quelque chose arrive à leur famille. Dans ce même sens, cela se passe avec l’ordre. Placer les objets d’une certaine manière car, sinon, une pensée obsessionnelle leur fera croire qu’un malheur va arriver dans leur environnement. Qui n’a pas vérifié deux fois s’il a fermé la porte de la maison ou le robinet du gaz ? Il est courant. Le problème survient lorsque vous vérifiez cette étape de manière compulsive, constante et sans aucun sens. Il faut faire la différence avec le syndrome de Diogène. Ces personnes ont une obsession irrationnelle d’accumuler des objets.

On estime qu’environ 2,5% de la population espagnole souffre d’un trouble obsessionnel compulsif. Mais qu’est-ce que ça fait de vivre avec un TOC ?

« Il y a des personnes atteintes de TOC qui ne peuvent pas sortir de chez elles »

Vanessa Santano a vécu le trouble obsessionnel compulsif dans sa propre peau au quotidien. Son fils a commencé à montrer des manies à l’âge de 7 ans qui, à la suite de la pandémie et du décès d’un parent, ont commencé à s’aggraver.

“Ne pas toucher aux choses, se désinfecter les mains & mldr; C’est là que ça a commencé. Lavez-vous les mains plus de 20 ou 30 fois par jour. Il avait même une dermatite aux mains. Mais, le plus inquiétant, c’est quand elle a arrêté de manger parce qu’elle pensait que la vaisselle était contaminée & rdquor;, nous raconte cette mère de Cáceres par téléphone.

Le temps de se tourner vers des spécialistes, dit-il, était compliqué : « Je suis allé chez un psychiatre privé parce que je ne pouvais pas attendre. Il a commencé son traitement, sa thérapie, et il s’est amélioré, même si cela va et vient ».

Le traitement du trouble obsessionnel compulsif (TOC) est un combinaison de médicaments et de thérapie ce qui, dans son cas, passe par des histoires et des jeux : « Pour ne pas se laver les mains, on lui donnerait une récompense s’il ne les lavait pas. SI vous sonnez, nous vous donnerons un euro ».

Pourtant, en pleine pandémie, c’est un défi : « Vous avez du gel hydroalcoolique partout, vous n’avez pas à toucher aux choses & mldr; Quand il a commencé l’école en septembre, il a régressé.

Le besoin de comprendre ce qui arrive à son petit l’a poussé à se former sur le terrain et à créer l’Association des troubles obsessionnels compulsifs d’Estrémadure. C’est la première organisation à but non lucratif pour les patients et leurs proches souffrant de TOC dans la Communauté autonome d’Estrémadure.

Actuellement, cette association compte 62 membres atteints de TOC de toutes sortes : « L’anxiété et la dépression sont souvent à l’origine de cette maladie. Nous avons des gens qui sont soignés et qui mènent une vie bien remplie, mais quand, par exemple, une pandémie arrive, ils peuvent faire une rechute. «Il y a des gens dont le TOC n’est pas trop grave et qui l’ont déjà surmonté. Dans les cas les plus graves, le processus est plus long et peut ne pas disparaître.

Santano souligne qu’« avec les groupes de traitement, de thérapie et de soutien, ils mènent une vie plus ou moins bien remplie. Dans les plus graves, la médication aide beaucoup ».

La maladie invalidante

Le trouble obsessionnel compulsif est l’une des vingt principales causes d’invalidité dans le monde, en particulier chez les 15 à 44 ans. Elle rend difficile le quotidien et surtout le contact avec les autres.

«Dans le cas de la commande OCD, tout doit être positionné au millimètre et, si ce n’est pas le cas, ils ne peuvent rien faire d’autre. Dans un examen, si vous devez placer le folio ou le stylo, à la fin vous ne pouvez pas passer l’examen », souligne le président de l’Association Estrémadure OCD.

Santano veut aussi abattre les murs de la maladie : « Le stigmatisation de la maladie mentale ou le trouble mental est là. Ils ont honte, honte, peur de dire qu’ils ont un TOC et la plupart ne le comptent pas.