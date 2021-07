Voilà à quoi ressemble le pantalon à 30 millions de dollars ! par Floyd Mayweather

Rien de moins que 30 millions de dollars est le prix du pantalon qu’il portait Floyd Mayweather dans son dernier combat contre le youtubeur Logan Paul. Le boxeur américain de 44 ans avait assuré 10 millions de dollars et 50 % du produit des droits télévisés pour ledit combat, tandis que le célèbre « youtuber » de 26 ans a dû se contenter de 250 000 $ et 10 % des ventes de PPV.

Eh bien, après ce combat d’exposition, lui-même Mayweather a expliqué aux médias présents qu’il avait gagné 30 millions de dollars rien qu’avec les patchs publicitaires qu’il portait sur son short.

Parmi ceux-ci, sur le devant, se trouvaient les logos de la crypto-monnaie EthereumMax, de la marque de vêtements Fashionova et de la société CBD Smilz, qui fabrique des bibelots et des bonbons à base de chanvre.

L’ancien champion américain invaincu n’a pas voulu travailler dur, mais a juste laissé l’exposition de boxe se montrer contre le YouTuber Logan Paul qui s’est déroulé au Hard Rock Stadium de Miami Gardens (Floride) s’est conclu dans les huit épisodes auxquels il a été convenu.

Mayweather ne voulait pas vaincre PaulMais sans surprise, il a dominé son rival amateur tout au long des huit tours du match d’exhibition. Paul a réussi à porter des coups durs à Mayweather, mais il lui était clairement impossible de battre un adversaire considéré comme l’un des plus grands combattants de l’histoire de la boxe.

L’exposition était prévue pour huit tours de trois minutes chacun et Mayweather et Paul portaient des gants de 10 onces. Il n’y avait pas non plus de juges ni de lecture officielle du gagnant.

La Florida State Boxing Commission n’a pas officialisé le combat en raison de la grande disparité de taille et de niveau d’expérience, bien qu’elle ait fourni Samuel Burgos comme arbitre.