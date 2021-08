Voilà ce qui arrive à votre voiture si vous manquez d’AdBlue : mieux vaut ne pas passer | Moteur

in

Un réservoir plein d’AdBlue dure généralement entre 9 mois et un an. Si vous oubliez de le recharger ou foncez au maximum… cela pourrait être une mauvaise décision.

De nombreux véhicules diesel vendus au cours des 4 ou 5 dernières années utilisent AdBlue. C’est un additif qui est utilisé dans les voitures diesel pour réduire les émissions d’oxydes d’azote, très polluant.

Le Réservoir AdBlue a une capacité de environ 17 ou 20 litres, que vous pouvez remplir dans une station-service ou acheter vous-même des bidons d’AdBlue dans des magasins comme Amazon. 10 livres AdBlue Ils coûtent environ 20 euros.

Il a son propre réservoir indépendant de celui de carburant, et il est généralement à côté de lui. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment il est rempli :

Heureusement, l’AdBlue ne s’épuise pas comme l’essence. Le dépôt dure entre 9 mois et un an, il suppose donc une dépense d’environ 30 euros par an, ce qui n’est pas beaucoup compte tenu du fait qu’il réduit beaucoup les émissions polluantes des véhicules diesel.

Comme nous le disent nos collègues d’Auto Bild, la plupart des voitures ont une autonomie comprise entre 6 000 et 8 000 kilomètres, et commence à avertir du manque d’AdBlue quand il y a moins de 2000 kilomètres.

Lorsque le chiffre restant tombe en dessous de 1 000 km, l’avertissement sera allumé tout le temps, il est donc impossible de l’ignorer. Vous avez tout le temps de recharger la caution.

Mais il y a des conducteurs qui oublient, ou veulent foncer au maximum pour profiter de tout ce qui reste, ou ils pensent que c’est juste un additif qui n’altère pas le fonctionnement du moteur. Grande erreur.

Si vous tombez en panne d’AdBlue en conduisant, il ne vous arrivera rien. Vous pouvez continuer à le faire. Le problème se produit lorsque vous arrêtez la voiture. De nombreux modèles ne permettent pas de démarrer sans AdBlue, il faudra donc aller l’acheter en fût, ou si vous êtes dans un lieu extérieur, il faudra appeler la grue…

Et attention car dans certains cas le remplissage ne fonctionne pas, il faut réinitialiser la centrale et laisser le moteur au ralenti pendant quelques minutes. Vous n’aurez peut-être pas d’autre choix que de l’apporter à l’atelier oui ou oui.

Alors maintenant vous le savez : le réservoir d’AdBlue vaut mieux ne pas vider…