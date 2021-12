Voilà comment sont les cotes pour les Espagnols avant la dernière journée de la Ligue des champions

04/12/21 à 16:58 CET

Grande porte ou goring. Le football espagnol n’aura pas de terrain d’entente à l’issue de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. La peau et plusieurs millions d’euros sont joués pour des clubs comme Barcelone, l’Atlético de Madrid, Villarreal et Séville. Ce qui est bien c’est que ils dépendent tous d’eux-mêmes. L’inconvénient est que leurs rivaux sont des pattes noires. Le Real Madrid était le seul à avoir fait ses devoirs avant la dernière journée.

On commence par ordre chronologique et le premier à aller chez le dentiste sera un Atlético de Madrid qui risque sa vie à Porto. Les rojiblancos savent que même en gagnant, ils seront en sécurité en huitièmes de finale car si Milan gagne contre Liverpool, ils devront le faire par un but de plus que les Italiens pour égaliser la moyenne des buts. Ainsi, l’équipe de Simeone ne vaut pas le match nul contre Porto et cela ne peut leur servir que pour gagner et prier pour que Jurgen Klopp ne fasse pas de rotations massives dans son jeu. À l’heure actuelle, cette qualification de Porto est versée à [1.73], tandis que l’Atlético négocie à [3.10]. Le Milan, pour sa part, est présenté au quota [4.33].

Ce même jour, le Real Madrid a joué la première place de son groupe dans un engagement à l’Inter Milan. Aux blancs il vaut avec la cravate et les citations à [1.20] qui restent la place du pointeur dans le groupe D.

Mercredi, tout le poisson sera vendu pour un Barcelone qui risque sa vie à Munich contre le Bayern. Les garçons de Xavi Hernández iront en huitièmes de finale s’ils gagnent en Allemagne, il n’y a pas d’autre solution. Si les Catalans sont à égalité et que Benfica gagne à domicile contre un Dynamo Kiev qui ne joue rien, ils diront au revoir. L’équipe portugaise a remporté une victoire en tête-à-tête contre les Catalans après avoir remporté un match et fait match nul. Malgré tout, ce qui arrive à Benfica est payé à [1.67], tandis que le Barça négocie à [2.00].

Dans le groupe F, Villarreal visite l’Atalanta sachant que le match nul leur vaut d’aller en huitièmes de finale, alors que les Italiens n’ont pour habitude que de gagner. Laisse passer la ‘Dea’, ça récompense [1.80], tandis que le ‘Yellow Submarine’ est présenté à [1.91]. Dans le groupe G, Séville joue le tout pour le tout face au Red Bull Salzsbourg sachant que le compte est très simple : ce n’est qu’en cas de victoire qu’ils seront au deuxième tour de la Ligue des champions. À [2.40] Les garçons Lopetegui sont payés pour atteindre leur objectif. Le football espagnol a un jour de crise cardiaque à venir.