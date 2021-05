“Voilà Facu, un peu plus de 1,70 et une casquette moyenne, c’est incroyable !”

La base argentine des Denver Nuggets, Facundo Campazzo, a déclaré jeudi soir, après la victoire de son équipe contre les Portland Trail Blazers 115-120, qu’ils avaient gagné “un match important”, bien qu’il ait ajouté que la série est longue et que l’équipe du Colorado doit penser au prochain match. Campazzo était l’un des joueurs les plus remarquables de son équipe au point qu’il n’a pas réussi le triple double avec 11 points, 8 rebonds, 8 passes, 2 interceptions et 1 blocage.

L’entraîneur des Nuggets Michael Malone a noté que les chiffres de Campazzo sont particulièrement importants car l’Argentin est le joueur le plus petit de son équipe et est toujours devenu le deuxième meilleur rebondeur de son équipe. “Et là, vous avez Facu, qui mesure un peu plus de 170 centimètres et compte 11 points, 8 rebonds, 8 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. Je pense qu’il a en moyenne un contre par match dans cette série, ce qui est incroyable ! Il obtenu un vote pour le sixième homme de l’année et j’espère qu’il obtiendra une tonne de votes pour l’équipe des recrues. C’est une grande partie de ce que nous faisons », a déclaré Malone.

Après le match, Campazzo a reconnu aux médias qu’il était content de sa performance mais surtout de la victoire lors du troisième match de la série éliminatoire contre les Blazers, ce qui laisse la série au meilleur des sept avec un 2-1 en faveur de les pépites. Mais le joueur de Cordoue (Argentine) a également reconnu qu’il y a beaucoup de matchs à jouer dans une série qui se joue au meilleur des sept. “Nous avons gagné un match important mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Vous devez continuer ainsi. Chaque match va être différent et nous devons nous préparer de la même manière, en étant exigeants avec notre jeu », a-t-il déclaré. “Je pense que c’était un bon match pour moi.”Campazzo a ajouté avec un sourire pour continuer ensuite que “le plus important est que nous ayons gagné. Nous devons penser au prochain (match). Nous avons fait un grand pas dans ce match.”

Campazzo a souligné que les troisièmes matchs d’une série éliminatoire sont souvent difficiles. “Les troisièmes matchs de mon expérience en Europe et en Argentine sont comme un plus parce que c’est le premier match en tant que visiteur, à cause des gens, du rival, les émotions sont vives. Les tiers sont toujours difficiles. Et ils sont importants en même temps car gagner un troisième match sur leur terrain avec cette ambiance est très difficile. C’était le mérite de notre jeu que nous étions toujours concentrés et coincés dans les quatre salles », a-t-il déclaré.

Campazzo a ajouté: “Nous avons fait un très bon travail à la fois en défense et en attaque.” L’ancien joueur du Real Madrid a également déclaré que la clé des prochains matches sera la défense. “Nous devons mettre 100% et être agressifs en attaque. Et nous devons construire notre jeu à partir de la défense. Ce sera quelque chose de très important dans ces séries éliminatoires. Nous n’avons pas à nous soucier de l’attaque car tout le monde (dans les Nuggets) peut marquer, nous devons donc tout faire en défense. “il expliqua.