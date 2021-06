Voila ! Sommet Poutine-Biden – L’Express Financier

Poutine a affirmé que la Russie ne se livrait à aucune pratique hégémonique dans l’Arctique et que les préoccupations des États-Unis concernant la militarisation sont «absolument sans fondement». (Source de la photo : .)

Par Amb Anil Trigunayat,

Ce fut une déception pour les faucons et les klaxons qui n’ont pas pu obtenir le son qu’ils désiraient. Mais c’était une rencontre entre les deux professionnels expérimentés de la politique étrangère et des priorités stratégiques. Ce sont aussi des praticiens de la realpolitik. Par conséquent, malgré les premiers commentaires de «tueur et sans âme», c’était l’interaction pour un calcul réel et pour tirer l’avantage perçu que chaque superpuissance voulait pour sa consommation intérieure et ses intérêts et préoccupations fondamentaux. « L’instinct du tueur » n’était pas affiché, mais un lancer de cartes franc et direct était sur la table. S’attendait-on à de grands résultats, bien sûr que non ! Mais la barre était si basse que le fait que la rencontre ait eu lieu entre le président Biden et le président Poutine, à Genève avec l’aimable autorisation du président suisse, était en soi une réalisation importante. Ce qui a été convenu était la cerise sur le gâteau ? Pour commencer, tous deux savent et veulent qu’il incombe aux deux puissances d’assurer la stabilité stratégique et d’éviter à tout prix une confrontation nucléaire impossible à gagner. Même là, la Chine doit être un facteur. Le dialogue est un instrument linéaire pour parvenir à un modus vivendi. Un mot pour la réunion était « constructif ».

Il y a eu des problèmes et des préoccupations graves et importants pour le président Biden, notamment une prétendue ingérence de la Russie dans les élections américaines et des attaques contre des services publics essentiels ; les violations des droits de l’homme concernant notamment le chef de l’opposition emprisonné Alexi Navalny, que le président Poutine considère comme un mandataire occidental ; l’ingérence de Moscou en Ukraine, Iran, Syrie, Libye et Afghanistan ; prisonniers américains en Russie ; ainsi que le libre accès à la région arctique touchée par le changement climatique. Ils ont également discuté d’autres questions régionales et mondiales, notamment la limitation de la course aux armements des ADM et des armes nucléaires et la prolongation du traité New Start jusqu’en 2024. La croissance débridée de la Chine et son comportement hégémonique et le fait qu’il était également en désaccord avec la croissance économique de la Russie ont été critiqués par le président Biden. Il s’agissait de questions difficiles, mais elles ont été mises sur la table d’une manière que le président Poutine a patiemment entendue et a argumenté de manière convaincante pour trouver une solution là où c’était possible et où ce n’était pas plus des données et des faits vérifiables que des accusations qui étaient demandées.

Sur la question de la cybersécurité, le président Biden a partagé une liste de 16 installations qui étaient « hors limites » à tout moment. Alors que les deux parties ont convenu d’établir un mécanisme pour traiter et réparer ces cyberattaques de manière vérifiable dans un délai déterminé, Poutine a renvoyé le ballon devant les tribunaux américains en déclarant que la plupart des cyberattaques dans le monde provenaient du cyberespace américain, suivi du Canada et de deux pays latins. Les pays américains et le Royaume-Uni ont fait valoir que la Russie s’était plainte de 35 cyberattaques contre 10 demandes américaines, mais aucune réponse n’a été reçue des États-Unis. Poutine, cependant, a voulu renoncer au recours aux théories du complot et travailler conjointement pour contrer de telles attaques dans les intérêts américains et russes dans ce domaine. La guerre informatique et l’intervention dans la politique intérieure des uns et des autres sont un passe-temps de tous les pays puissants. Seul un novice l’ignorera à ses risques et périls. Étonnamment, les deux parties n’ont pas mentionné la Chine à cet égard, dont les prouesses technologiques et les cyber-capacités font l’envie de tous. Le Ransomware ne peut-il pas être ignoré alors que le clonage humain et la coronisation du virus hantent déjà le monde ?

La région arctique est susceptible d’être la prochaine zone de contestation plus ou moins sur des lignes similaires à l’Indo-Pacifique libre et ouvert où la Chine a été remplacée par la Russie comme puissance dominante. Poutine a affirmé que la Russie ne se livrait à aucune pratique hégémonique dans l’Arctique et que les préoccupations des États-Unis concernant la militarisation sont «absolument sans fondement». Il a réitéré que la Russie et les États-Unis peuvent et doivent travailler ensemble tout en confirmant que la Russie modernisait son infrastructure moderne, en particulier en ce qui concerne les frontières et les contrôles et pour faire face aux situations d’urgence dans l’Arctique. Eh bien, cela restera un sujet de préoccupation dans les temps à venir alors que l’exploitation stratégique de la région commence. Ce n’est que récemment que la Russie a pris la présidence du Conseil de l’Arctique. De même, ils ont discuté des questions commerciales et Poutine a fait valoir qu’en raison des restrictions subies par les deux parties tout en soulignant que lors du récent Forum économique de Saint-Pétersbourg (Davos russe), les États-Unis étaient la plus grande délégation avec plus de 200 participants et que le commerce bilatéral avait en effet augmenté de 16,5% cette année . Biden, pour sa part, semblait avoir subtilement signalé les limites du partenariat plus étroit de la Russie avec la Chine, ce qui pourrait ne pas être à l’avantage économique de la première.

Sur les droits de l’homme, la démocratie et la voix et la liberté de l’opposition, Poutine n’a pas beaucoup cédé et a en fait évoqué les problèmes auxquels la démocratie américaine elle-même est confrontée et qu’il ne voudrait pas que la même situation se reproduise en Russie. Il a également rappelé les décisions du Congrès américain de soutenir certaines organisations politiques (dont Navalny) en Russie tout en qualifiant la Russie d’État ennemi. Et qu’il ne tolérerait aucune ingérence dans les affaires intérieures de la Russie, indépendamment des sanctions unilatérales américaines et européennes ou des commentaires des médias. Essentiellement, ce qui implique que les maisons en verre ne jettent pas de pierres sur les autres. Sur la question des échanges de prisonniers et plusieurs autres préoccupations, il a été convenu de poursuivre la discussion au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les deux parties ont également décidé de rétablir leurs ambassadeurs et les principaux mécanismes de dialogue.

L’un des objectifs les plus importants pour Biden était de travailler sur la stabilité et la prévisibilité des relations bilatérales, ce qui est essentiel pour éviter une catastrophe majeure et calibrer les attentes. Poutine a soutenu que pour que la situation soit vraiment stable, il était important de coordonner les règles de conduite dans tous les domaines, que ce soit la stabilité stratégique, la cybersécurité et le règlement des conflits régionaux. Par conséquent, comme mentionné par les deux parties et dans la déclaration conjointe, ils ont convenu d’établir un dialogue bilatéral intégré sur la stabilité stratégique (IBSSD) qui sera délibéré et solide. Nomenclature plutôt rare, mais qui souligne certainement la complexité et les subtilités de la relation concurrentielle où la coopération est soulignée et le dialogue est à nouveau souligné.

Le président Biden a résumé que « j’ai fait ce que je voulais ». En substance, il voulait que les États-Unis soient de retour sur la scène mondiale. Il a commencé à renouveler la Charte de l’Atlantique et, avec les visites au Royaume-Uni, au G7, à l’UE et à l’OTAN, a tenté de réengager l’implication des États-Unis dans l’architecture européenne tout en identifiant et en coagulant les préoccupations et l’engagement de l’Occident contre les menaces et défis chinois et mondiaux. Son prédécesseur Trump les avait tous jetés à la poubelle et avait un mépris particulier pour le G7, un « groupe de pays dépassé ». Bien que ce soit à son tour de les accueillir, il est possible qu’en dehors des quatre pays invités (complétant le Quad), il ait invité Poutine à ce sommet. Mais le thème « Reconstruire en mieux » nécessite également une collaboration avec les « adversaires dignes » car les interdépendances sont là pour rester. La Chine est certainement préoccupée par ces développements. Global Times a conclu que la Chine fait partie du « triangle stratégique » avec les États-Unis et la Russie et que les mauvaises relations actuelles entre les États-Unis et la Chine et la Russie sont le résultat de l’hégémonie de Washington. Quant à la Russie, Poutine a rassuré le statut de puissance mondiale de la Russie et quelques points de brownie pour la consommation intérieure. Entre-temps, les deux dirigeants ont développé un nouveau respect pour l’autre car ils attendraient tous les deux de manger le pudding et de voir s’il avait meilleur goût.

Il va de soi qu’un véritable modus vivendi est souhaitable pour la paix et la stabilité mondiales. De nombreux points chauds pourraient être refroidis. Les défis majeurs peuvent idéalement être mieux combattus. L’Inde doit être plus satisfaite de ces développements car sa connectivité Quad et son partenariat stratégique mondial et global amélioré avec les États-Unis rendent Moscou prudent tandis que le partenariat spécial et privilégié de l’Inde avec la Russie, en particulier dans le secteur de la défense et l’achat de S-400, malgré les accords de fondation avec les États-Unis et la CAATSA menace de sanctions, mettent les États-Unis mal à l’aise. Si la situation est quelque peu normalisée entre Moscou et Washington DC, les efforts superflus de New Delhi pour apaiser les inquiétudes de chaque côté pourraient être évités et l’Inde pourrait être plus satisfaite de son autonomie stratégique ou de sa posture d’alignement multiple qui sert son intérêt national tout en restant pertinente dans le schéma global des choses.

(L’auteur est l’ancien ambassadeur de l’Inde en Jordanie, en Libye et à Malte. Il est actuellement président de la chambre de commerce MIICCIA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

