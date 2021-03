VoIP vs PBX: comment choisir le système téléphonique professionnel qui vous convient

Si vous envisagez de remplacer ou de mettre à niveau votre système téléphonique professionnel, vous avez un choix important à faire. Voulez-vous utiliser un service de voix sur IP (VoIP) ou un service PBX (Private Branch Exchange)?

Le choix entre les meilleurs services VoIP ou un système téléphonique PBX peut faire une différence significative dans la qualité de vos appels téléphoniques, le coût de votre service téléphonique et la capacité de votre entreprise à évoluer à l’avenir. Dans ce guide, nous expliquerons les avantages et les inconvénients de la VoIP et du PBX pour vous aider à décider quel système convient le mieux à votre entreprise.

Fonctionnalités

Le PBX est un système téléphonique analogique traditionnel qui connecte votre entreprise à un fournisseur ou à un client via une ligne téléphonique physique. VoIP, d’autre part, est un système de téléphonie numérique qui transforme l’audio de votre appel en paquets d’octets et les envoie à l’appelant à l’autre bout de la ligne sur Internet.

Il existe des différences marquées entre les systèmes téléphoniques PBX et VoIP. Pour commencer, les appareils avec lesquels vous pouvez utiliser chaque service téléphonique sont souvent différents. Les systèmes téléphoniques PBX nécessitent des téléphones compatibles analogiques. Dans certains cas, votre fournisseur de téléphonie peut vendre du matériel spécifique nécessaire pour utiliser son service.

Étant donné que les systèmes VoIP sont numériques, d’un autre côté, ce type de service téléphonique peut être utilisé avec presque tous les appareils numériques. Vous pouvez acheter des combinés numériques pour le bureau ou simplement utiliser les ordinateurs et les tablettes de votre entreprise comme téléphones.

Une autre différence importante est que les systèmes VoIP peuvent s’interfacer avec une grande variété de plates-formes logicielles numériques, contrairement aux systèmes PBX. Avec la VoIP, il est simple d’enregistrer automatiquement les appels à l’aide d’un logiciel sur votre ordinateur ou de configurer la transcription automatique pour les appels et les messages vocaux. Les systèmes VoIP peuvent également s’interfacer avec un logiciel de workflow d’automatisation qui vous permet, par exemple, d’acheminer les appels de l’intérieur de votre organisation vers un compte de messagerie vocale et les appels de l’extérieur de votre organisation vers un autre.

Avec un système téléphonique PBX, vos options de routage d’appels, d’enregistrement et de messagerie vocale sont limitées aux fonctionnalités intégrées à votre combiné.

Les grandes entreprises peuvent également apprécier que les systèmes téléphoniques VoIP peuvent être hébergés en interne. Ce n’est pas la voie que la plupart des organisations souhaitent emprunter, car l’auto-hébergement d’un système téléphonique entraîne des coûts de configuration plus élevés et une maintenance continue. Cependant, un système VoIP auto-hébergé peut être entièrement personnalisé pour répondre aux besoins de votre entreprise et vous permet d’abandonner les fournisseurs tiers. Avec PBX, il n’y a aucun moyen d’auto-héberger votre système téléphonique professionnel.

Performance

Le principal avantage des systèmes téléphoniques PBX par rapport aux systèmes VoIP est qu’ils sont plus fiables. Les systèmes téléphoniques PBX sont acheminés sur des lignes téléphoniques dédiées qui sont utilisées par peu ou pas d’autres appareils de votre organisation.

En fait, de nombreux systèmes PBX fonctionneront même en cas de panne de courant (bien que le combiné de votre téléphone puisse nécessiter une source d’alimentation externe pour fonctionner). C’est un gros problème si votre entreprise doit être en mesure de fonctionner pendant une tempête majeure ou un autre événement qui coupe le courant dans votre région.

Les systèmes VoIP, quant à eux, dépendent de votre connexion Internet. En cas de panne de courant ou de panne de réseau de votre entreprise, soit à cause d’un problème interne, soit à cause de problèmes au centre de données de votre fournisseur d’accès Internet, votre service téléphonique ne fonctionnera pas. Les appels VoIP peuvent également souffrir d’une mauvaise qualité sonore ou de connexions irrégulières si votre entreprise utilise toute sa bande passante réseau disponible.

L’essentiel est que si la fiabilité est une préoccupation clé pour votre entreprise, le PBX a un avantage majeur par rapport à la VoIP.

Une autre chose à considérer lors du choix d’un système téléphonique est de savoir où se situera votre entreprise dans plusieurs années. Malheureusement, les systèmes téléphoniques PBX peuvent être difficiles à faire évoluer à mesure que votre entreprise se développe. Chaque ligne téléphonique nécessite un câble physique supplémentaire dans votre bâtiment. Une fois que vous êtes à court de lignes disponibles, vous devrez peut-être payer des travaux électriques coûteux pour en apporter davantage.

Avec les systèmes VoIP, pour évoluer, il vous suffit de contacter votre fournisseur de services pour obtenir une licence pour une autre ligne. Vous devrez peut-être augmenter la bande passante de votre réseau pour gérer la demande supplémentaire sur la connexion Internet de votre entreprise. Cependant, c’est relativement facile à faire en contactant votre fournisseur d’accès Internet ou en achetant du matériel réseau supplémentaire.

Soutien

Le niveau d’assistance que vous recevez pour votre système téléphonique dépendra de votre fournisseur. Certains services PBX et VoIP offrent une assistance 24h / 24 et 7j / 7 pour vous assurer que les lignes téléphoniques de votre entreprise sont toujours opérationnelles. D’autres ont des heures de support plus limitées, ce qui peut leur permettre de facturer moins cher leur service.

Une chose à garder à l’esprit pour obtenir une aide technique avec un système VoIP est que de nombreux aspects de votre système téléphonique sont hors des mains de votre fournisseur VoIP. Si un problème de qualité d’appel est causé par des problèmes de connectivité Internet, par exemple, vous devrez probablement vous tourner vers votre fournisseur d’accès Internet pour obtenir de l’aide plutôt que vers votre fournisseur de téléphone.

Il convient également de considérer qu’un système VoIP fera partie de l’infrastructure informatique de votre entreprise. Si vous avez un service informatique interne ou travaillez avec un service informatique tiers, vous voudrez vous assurer que les techniciens sont en mesure d’intégrer et de réparer un système VoIP.

Tarifs et plans

En fin de compte, le choix entre les systèmes téléphoniques VoIP et PBX se résume au prix pour de nombreuses entreprises.

Étant donné que les systèmes VoIP fonctionnent numériquement, ils sont presque universellement moins chers que les systèmes PBX. La plupart des entreprises peuvent mettre en place un nouveau système téléphonique VoIP pour entre 25 $ et 40 $ par employé et par mois, selon le nombre d’utilisateurs que vous avez, le type de combinés que vous achetez et si vous devez mettre à niveau la bande passante de votre réseau.

Les systèmes PBX peuvent coûter plus de 10 fois plus cher. Pour une entreprise comptant environ 30 utilisateurs, attendez-vous à payer entre 700 $ et 1000 $ par utilisateur pour la mise en place d’un nouveau système. Une grande partie de ce coût provient du paiement des combinés et du câblage compatibles PBX. Une fois que votre système est opérationnel, un système PBX coûte généralement environ 50 USD par ligne et par mois.

Verdict

Pour la grande majorité des entreprises, un système téléphonique VoIP offre une meilleure valeur qu’un système téléphonique PBX. Il est nettement moins cher à installer et fonctionne avec une plus grande variété d’appareils, y compris les ordinateurs et tablettes existants de votre entreprise. La VoIP est également plus flexible, vous permettant d’ajouter et de supprimer des utilisateurs au besoin à mesure que votre entreprise se développe.

Les systèmes téléphoniques PBX, en revanche, sont extrêmement coûteux à mettre en place. Ils sont également relativement rigides si vous avez besoin de plus de lignes que votre câblage ne le permet.

L’autre avantage majeur de la VoIP est qu’elle s’intègre à d’autres plates-formes logicielles d’entreprise pour améliorer la productivité. Vous pouvez acheminer numériquement les appels, enregistrer et transcrire automatiquement les conversations, et plus encore. Avec un système téléphonique PBX, aucune de ces intégrations logicielles n’est possible.

Le seul avantage majeur du PBX par rapport à la VoIP est la fiabilité. Si vous dirigez une entreprise qui doit absolument disposer d’un service téléphonique pendant une panne de courant ou d’Internet, comme un établissement médical ou une entreprise d’intervention d’urgence, il peut être important de disposer d’un système téléphonique PBX avec une infrastructure analogique.