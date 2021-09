Voir Addison Rae se déchaîner lors du gala Surprise Met de Justin Bieber

in

Justin Bieber a sorti les classiques du Met Gala 2021, et une certaine star de la génération Z en particulier en aimait chaque seconde.

Addison rae figurait parmi les participants de la liste A à la fête très médiatisée de New York le lundi 7 septembre. 13, et elle était clairement ravie que Justin ait donné un concert surprise lors de l’événement du Metropolitan Museum of Art.

À un moment donné, alors que Justin interprétait l’un de ses tubes révolutionnaires, “Baby”, la star des médias sociaux Jackie Aina a partagé des images sur son histoire Instagram d’Addison, 20 ans, s’amusant tout en dansant avec enthousiasme et en chantant chaque mot.

Les autres invités à l’arrière-plan semblaient beaucoup plus discrets à propos de la performance, mais cela n’a certainement pas dissuadé l’actrice de He’s All That, car elle a même fait un geste du cœur avec ses mains tout en chantant fort les paroles. Pendant ce temps, Jackie pouvait être entendue en train de rire pendant qu’elle filmait le Belieber exalté.