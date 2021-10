Voir Angelina Jolie et ses enfants sur le tapis rouge de Every Eternals

Parlez d’une super soirée en famille!

Angelina Jolie A assisté à la projection de gala britannique des Eternals de Marvel Studios à Londres le 27 octobre et a été rejointe par cinq de ses enfants : Maddox, vingt, Zahara, 16, Shiloh, 15 ans et jumeaux Vivienne et Knox, 13. L’actrice de 46 ans est aussi maman de Pax, 17 ans, qui n’était pas présent.

Jolie, qui partage ses enfants avec son ex Brad Pitt, a foulé le tapis rouge dans un look Valentino Haute Couture composé d’une jupe noire, d’un chemisier blanc et d’un blazer noir. Shiloh semblait également porter la même robe Dior que sa mère portait lors des conférences de presse de Maléfique: Maîtresse du Mal il y a deux ans.

Lors d’une récente interview avec E! News’ Daily Pop, la lauréate d’un Oscar a suggéré qu’elle était tout pour ses enfants en train de piller son placard. « Je me dis : ‘Oh mon dieu, porte-le et porte-le mieux que moi ! Et prends-le, et c’est ton tour, n’importe quoi' », a-t-elle déclaré. « Je suis cette maman. »