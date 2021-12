Frappez-nous une fois de plus avec ce look !

Ariana Grande l’a renvoyé à l’année 1999 lors de l’épisode du 6 décembre de The Voice. Pour la semaine des années 90, la chanteuse de 28 ans portait un haut court rose sans bretelles avec des strass assortis sur le dessus et un pantalon blanc avec un motif rose aux genoux. Grande a accessoirisé son ensemble avec des bottes blanches et a lissé ses cheveux dans sa queue de cheval signature.

Si sa tenue vous semble familière, c’est probablement parce que Britney Spears portait une tenue similaire à une représentation à l’amphithéâtre de Pompano Beach à Pompano Beach, en Floride, il y a 22 ans. Et les fans ont définitivement compris le clin d’œil apparent de Grande au chanteur de 40 ans.

« Je les aime de tout mon cœur @britneyspears @arianagrande », a tweeté un abonné aux côtés de photos des artistes vêtus de vêtements roses. Ajout d’un autre utilisateur de médias sociaux, « Iconic ».

Grande a également canalisé Spears la semaine dernière en jouant une partie de « That’s My Jam » sur The Tonight Show, couvrant « Oops! … I Did It Again ».