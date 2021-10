Voir Bella Hadid jaillir d’être la tante de la fille de Gigi Hadid, Khai

Une tante incroyable.

Bella Hadid peut-être un mannequin de la jet-set, mais la semaine de la mode, les séances photo exotiques et les tapis rouges n’ont rien pour passer du temps avec sa nièce Khaï.

Comme Bella l’a dit à E! Nouvelles’ Zanna Roberts Rassi lors d’une interview exclusive de Daily Pop à Thompson Hollywood, elle a un lien spécial avec Gigi hadid et Zayn Malikfille de 13 mois, qui passait souvent la nuit dans l’appartement de sa sœur dans la mesure du possible.

« Je veux être avec le bébé et je veux me lever tôt et être là, » expliqua Bella. « Je ne savais pas que je pouvais avoir autant de joie dans ma vie. Elle est le plus beau cadeau. Notre famille a changé de la meilleure des manières pour le mieux. »

En fait, être une tante est le meilleur travail que Bella ait jamais eu. « Y a-t-il des tantes à plein temps ? » a-t-elle plaisanté.

Gigi semble tout aussi reconnaissante d’avoir Bella dans la vie de Khai, et elle a même décrit sa petite sœur comme « une protectrice pour toujours en tant que tante » lorsqu’elle lui a souhaité un joyeux anniversaire plus tôt ce mois-ci.