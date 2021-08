Voir Billie Eilish s’animer pour son concert spécial Disney + (PHOTO) ⋆ .

Billie Eilish s’anime pour son prochain concert cinématographique, ce qui est logique puisqu’il est présenté en première sur Disney +.

TV Insider a un premier aperçu exclusif de l’affiche de Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles, qui fait ses débuts le 3 septembre, et elle inclut l’artiste lauréat d’un Grammy Award à deux reprises ! Découvrez-le ci-dessous.

Cette expérience de concert mettra en vedette une interprétation intime des 16 morceaux de son nouvel album Happier Than Ever dans un ordre séquentiel, pour la première et unique fois, depuis la scène du légendaire Hollywood Bowl. Il comprendra également des éléments animés pour emmener les téléspectateurs dans un voyage onirique à travers sa ville natale de Los Angeles et ses décors les plus emblématiques.

Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles, réalisé par Robert Rodriguez et Patrick Osborne, met en vedette FINNEAS, le Los Angeles Children’s Chorus, le Los Angeles Philharmonic dirigé par le directeur musical et artistique Gustavo Dudamel, et le guitariste brésilien de renommée mondiale, Romero Lubambo , avec les arrangements d’orchestre de David Campbell.

“Disney est incroyablement emblématique, alors collaborer sur quelque chose comme celui-ci est un immense honneur”, a déclaré Eilish lors de l’annonce de la spéciale. « Pouvoir présenter mon album de cette manière et le dédier à la ville que j’aime et dans laquelle j’ai grandi est tellement excitant pour moi. J’espère que vous l’aimez.”

Eilish, qui a écrit Happier Than Ever avec son frère FINNEAS (qui a également produit l’album), a remporté sept Grammys, dont celui de Record of the Year, Album of the Year et Best New Artist.

Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, Première du concert, vendredi 3 septembre, Disney+