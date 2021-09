Voir Blake Lively montrer son look « Toddler Chic »

Récapitulatif NYFW 2e partie : David Dobrik, Serena Williams, Blake Lively et plus

Repéré: Blake Lively exhibant un tout nouveau sac d’anniversaire, gracieuseté de Chanel.

L’ancien de Gossip Girl s’est rendu sur Instagram Stories le mardi 7 septembre. 7, pour montrer son magnifique accessoire à paillettes, qu’elle a également crédité avec humour d’avoir rehaussé le daim de son look décontracté. “@chanelofficial merci pour le sac d’anniversaire”, a-t-elle écrit en légende de la vidéo. “Tu as vraiment élevé mon look ‘chic de tout-petit’.” Et puisque la Fashion Week de New York démarre officiellement aujourd’hui, le 7 septembre. 8, nous espérons voir beaucoup plus de looks d’où cela vient.

Après avoir donné à son sac rose, noir et gris quelques secondes dignes de mention, Blake a également donné aux fans un aperçu de sa tenue – qui comprenait un sweat-shirt gris orné de Mickey Mouse, un jean bleu vieilli et des baskets blanches.

L’accessoire phare de Sisterhood of the Traveling Pants n’est que le dernier cadeau que l’actrice a reçu pour son 34e anniversaire fin août.