Voir Britney Spears lâcher prise lors d’une sortie au musée d’art avec ses fils

Britney Spears‘la présence a récemment créé une nuit étoilée, et cela n’avait rien à voir avec les peintures qu’elle a vues.

Mercredi 3 novembre, la pop star de 39 ans a visité l’exposition Immersive Van Gogh à Los Angeles avec un groupe comprenant des fils Sean Preston Federline, 16 et Jayden James Federline, 15. Une source a dit à E! News qu’ils se sont bien amusés à explorer les expositions interactives numériques inspirées du peintre néerlandais Vincent Van Goghœuvre emblématique de.

« Ils ont parcouru tout le musée, et Britney et ses garçons ont tous adoré », partage l’initié. « Ils interagissaient avec les éléments immersifs tout au long de l’exposition et se sont bien amusés. »

Cette source ajoute que Britney n’a eu aucun mal à s’emparer de la salle vide comme s’il s’agissait de la scène d’un de ses concerts. « Vers la fin, Britney et [a friend] a commencé à danser au milieu de la piste, et elle adorait ça, « l’individu continue. » Ils passaient tous un bon moment ensemble. »

Le lendemain, Britney a partagé des images sur Instagram qui la montraient en train de se pavaner sur la musique ambiante de l’exposition. Dans sa légende, la star a écrit que c’était « incroyable » et « tellement cool » de passer la rare soirée avec ses proches.