Voir Caeleb Dressel remporter l’or en 50 libres sans respirer

Caeleb Dressel a remporté sa quatrième médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo et sa troisième dans une épreuve individuelle en écrasant le 50 mètres nage libre masculin et en battant le record olympique de 13 ans. Et il l’a fait sans respirer tout le temps.

Avec son départ exceptionnel et explosif dans les blocs, Dressel a pris l’avantage sur le peloton avec son premier coup et a terminé avec un temps de 21,07 – battant le record olympique du Brésilien Cesar Cielo de 21,30 aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et de 0,16 seconde de celui de Cielo en 2009. record du monde.

Et un moyen efficace de franchir 50 mètres à travers la piscine est de ne pas respirer, donc Dressel ne l’a pas fait.

Lorsque les nageurs tournent à peine la tête sur le côté pour respirer rapidement, cela les ralentit légèrement. Il est beaucoup plus efficace pour les nageurs de garder la tête baissée lorsque la course n’est que d’une longueur de la piscine, il est donc très courant qu’ils choisissent de ne pas respirer pendant la course la plus courte.

Voici la vue aérienne de la course :

Mais la vue sous-marine de l’ensemble met vraiment en évidence à quel point ils travaillent dur sous la surface. De plus, l’angle sous-marin est généralement génial.

Alors que l’Amérique a retenu son souffle collectif pendant le 50m, Caeleb Dressel a fait de même pendant toute la course. Pas de souffle, pas de problème pour le roi Caeleb. #TokyoOlympics pic.twitter.com/K3Wb6rCX25 – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 1er août 2021

Il s’agissait de la dernière épreuve individuelle de Dressel aux Jeux olympiques de Tokyo. Il a également remporté l’or au 100 mètres nage libre, au 100 mètres papillon et au relais 4 × 100 mètres nage libre, et il faisait partie de l’équipe de relais 4 × 100 mètres quatre nages mixte, cinquième.

