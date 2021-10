Voir Camila Cabello, Helen Mirren et plus marcher sur la piste de la Fashion Week de Paris

La Tour Eiffel n’était pas la seule chose à couper le souffle des spectateurs alors qu’une flopée de stars se pavanaient pour L’Oréal lors de la Fashion Week de Paris 2021.

Le dimanche 3 octobre Camila Cabello, Hélène Mirren, Ambre entendu, kat graham et Katherine Langford faisaient partie des célébrités qui ont défilé pour le défilé Le Defile L’Oréal Paris 2021 Femme Printemps / Été 2022 à Paris, France.

Camila, 24 ans, s’est rendue sur Instagram le samedi 2 octobre pour célébrer son arrivée dans la ville lumière. Elle a sous-titré son carrousel de photos avec “enchanté”, ce qui se traduit par “Ravi de vous rencontrer”.

L’événement avait pour thème l’autonomisation des femmes et faisait la promotion du programme de sensibilisation et de formation de l’entreprise Stand Up Against Street Harassment, visant à lutter contre le harcèlement de rue à l’égard des femmes. Cette année marque également le 50e anniversaire du célèbre slogan de L’Oréal, “Parce que nous le valons bien”.

« Le Defile de cette année sera une plate-forme remarquable pour l’autonomisation des femmes, véhiculant un message fort d’estime de soi et bousculant les conventions des défilés typiques en invitant le public à rejoindre le programme Stand Up Against Street Harassment. » L’Oréal Président de la marque mondiale à Paris Delphine Viguier Hovasse dit dans un communiqué.