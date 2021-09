Voir ce qui se passe à l’extérieur de votre voiture

Les accidents de la route se produisent tout le temps partout dans le monde. Si vous souhaitez vous protéger davantage, vous, votre famille ou tout autre passager de votre véhicule à moteur, il est indispensable de vous procurer une caméra de tableau de bord fiable. Bien qu’il ne s’agisse certainement pas d’une mesure préventive absolu, elle peut réduire considérablement le risque de collision. Si votre voiture n’a pas déjà une version intégrée, prendre la vôtre peut s’avérer être un investissement judicieux.

L’utilisation de fonctionnalités telles que le moniteur de stationnement, la détection de mouvement, l’enregistrement vidéo, etc. peut vous aider dans de nombreuses situations. Il existe un certain nombre de caméras de tableau de bord disponibles sur le Web, donc en choisir une n’est pas toujours aussi simple. Trouver des moyens de déterminer lequel est le meilleur prend du temps. Mais nous sommes là pour vous aider. Jetons un coup d’œil à certaines des meilleures caméras de tableau de bord pour votre voiture.

Meilleur combo Dash Cam/GPS : Rove R2-4K Dash Cam

Caméra de tableau de bord Rove R2-4K Source de l’image : Rove/Amazon

Avantages: Enregistre des vidéos jusqu’à une résolution de 2160p, fonctionne avec Google Maps

Les inconvénients: La fonction GPS est toujours activée

Si vous cherchez à faire d’une pierre deux coups et à acheter une combinaison caméra de tableau de bord et GPS, la caméra de tableau de bord Rove R2-4K est votre meilleur choix. Dotée d’un enregistrement 4K Ultra HD, la caméra de tableau de bord Rove R2-4K a la capacité d’enregistrer des vidéos jusqu’à une résolution de 2160p. Le GPS intégré enregistre votre position de conduite et votre vitesse, et vous pouvez même consulter plus tard vos numéros de suivi sur Google Maps ou le lecteur DV de voiture de Rove. La caméra de tableau de bord est livrée avec le Wi-Fi intégré et une application compatible qui vous permet de télécharger et de revoir vos vidéos enregistrées.

La caméra dispose également d’un certain nombre d’autres fonctionnalités de haute technologie telles que le mode parking, la super vision nocturne, la détection de mouvement, le capteur G, l’enregistrement en boucle et le verrouillage vidéo d’urgence, entre autres. Vous pouvez partager vos vidéos enregistrées sur les réseaux sociaux. C’est une machine petite mais puissante. Il a même un ventilateur d’air pour une utilisation plus forte et plus longue.

Rove R2-4K Dash Cam Intégré WiFi GPS Caméra de tableau de bord de voiture avec UHD 2160P, 2,4″ LCD, 1… Prix:$119.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleures caméras de tableau de bord à double image: Vantrue N4 3 canaux 4K Dash Cam

VANTRUE N4 3 canaux 4K Dash Cam Source de l’image : VANTRUE/Amazon

Avantages: Mode parking 24h/24, capteurs avancés

Les inconvénients: Ne prend pas en charge le Wi-Fi ou le Bluetooth

Vous recherchez les meilleures caméras de tableau de bord à double image qui afficheront simultanément l’intérieur et l’extérieur de votre véhicule ? Ne cherchez pas plus loin que la Vantrue N4 3 Channel 4K Dash Cam. Cette caméra est particulièrement utile pour les conducteurs Uber ou Lyft qui souhaitent garder un œil sur leurs passagers ou leurs parents avec des enfants sur la banquette arrière. Le capteur Sony STARVIS CMOS avancé fonctionne comme caméra intérieure de voiture tandis que le capteur OV4689 sert de caméra avant de voiture, vous permettant d’observer facilement la banquette arrière et l’extérieur avant. La caméra arrière est livrée avec un câble d’extension de 20 pieds, ce qui la rend idéale pour les SUV, les camions et les véhicules plus gros.

Il offre des images avant et arrière 4K et 1080P avec deux modes d’enregistrement. La caméra de tableau de bord utilise également un puissant capteur Sony IMX323, quatre lumières LED IR et une ouverture f/1.4 et 1.8 pour offrir une vision nocturne cristalline. Et avec un mode de stationnement 24 heures sur 24 et un écran LCD OFF et audio automatiques, cette caméra intuitive constitue un excellent choix polyvalent pour tout type de conducteur.

Vantrue N4 3 canaux 4K Dash Cam, 4K + 1080P avant et arrière, 4K + 1080P avant et intérieur, 1440P + 108… Prix catalogue : 289,99 $ Prix : 259,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur rapport qualité/prix : CHORTAU Dash Cam pour voitures

Dash Cams CHORTAU pour voitures Source de l’image : CHORTAU/Amazon

Avantages: Grand angle de 170°, installation facile

Les inconvénients: Enregistre dans des fichiers volumineux et prend rapidement de la mémoire

Pour ceux qui recherchent une option fiable sans toutes les cloches et sifflets de certains des autres modèles haut de gamme, la caméra de tableau de bord CHORTAU pour voitures est un excellent choix. C’est abordable et a beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Il enregistre simultanément en 1080p, ce qui lui permet d’enregistrer des plaques d’immatriculation pour les meilleures séquences. Cela permet un enregistrement en boucle pour écraser les séquences les plus anciennes avec un nouveau contenu. Il dispose d’un capteur de gravité à sensibilité réglable intégré pour détecter une collision.

Vous saurez où vous vous êtes garé, car il dispose d’une fonction de surveillance du stationnement. Il ne faut pas de temps pour serrer le support fourni et l’installer. Pour le démarrer, vous devez le brancher et insérer la carte SD. La caméra peut être pivotée à 360° et couvre un large angle de 170°. Pour l’argent, c’est un choix solide.

Caméra de tableau de bord pour voitures 1080P FHD 2021 Caméra de tableau de bord de voiture pour voitures CHORTAU 3 pouces Dashcam avec vision nocturne… Prix catalogue : 79,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le moins gênant : VIOFO A119 V3 2K Dash Cam

Caméra de tableau de bord 2K VIOFO A119 V3 Source de l’image : VIOFO/Amazon

Avantages: Enregistrement en accéléré, détection de mouvement et de collision

Les inconvénients: Pas d’écran

Si vous préférez garder un œil sur la route plutôt que sur votre caméra de tableau de bord, jetez un œil à la caméra de tableau de bord VIOFO A119 V3 2K. Cela fait l’enregistrement pour vous et garde un œil sur les choses, mais il n’y a pas d’écran à regarder. Il offre un enregistrement quad HD+ en 2560 x 1600P et 2560 x 1440P à 30fps. Vous aurez des images vives dans divers environnements d’éclairage. Le G-Sensor et la technologie de pointe du détecteur de mouvement vous offrent ce dont vous avez besoin pour la détection de mouvement et de collision.

Il a un profil extrêmement bas, vous pouvez donc le glisser sous votre rétroviseur. Il effectue un enregistrement en accéléré ainsi qu’un enregistrement avant et après la mise en mémoire tampon. Il enregistre automatiquement les séquences 15 secondes avant et 30 secondes après un événement détecté. Le véritable mode parking vous donne la possibilité de regarder les choses image par image.

VIOFO A119 V3 2K Dash Cam 2560x1440P Quad HD+ Caméra de tableau de bord de voiture, Ultra Clear Night Vision, 140-De… Prix catalogue : 119,90 $ Prix : 99,90 $ Vous économisez : 20,00 $ (17%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur pack de cartes SD : Garmin Dash Cam 66W

Caméra de tableau de bord Garmin 66W Source de l’image : Garmin

Avantages: Vous offre l’espace de stockage dont vous avez besoin, se synchronise automatiquement pour lire les séquences

Les inconvénients: La caméra chauffe

De nombreuses caméras de tableau de bord vous obligent à acheter votre propre carte SD pour le stockage de la mémoire. Mais avec cet ensemble pour la Garmin Dash Cam 66W, vous recevrez également une carte SanDisk Ultra microSDXC de 256 Go. La caméra a un large champ de vision de 180° pour capturer plus. Cela fonctionne bien dans des situations de faible luminosité. Vous pouvez le contrôler avec votre voix et dans plusieurs langues. Il enregistrera et sauvegardera automatiquement des vidéos lors de la détection d’une collision.

Vous pouvez stocker plus d’heures de séquences Full HD sur la carte SD. Il bénéficie d’une vitesse de transfert de 100 Mo/s, vous permettant de télécharger des photos et des vidéos plus rapidement. Cela a des performances classées A1 et charge les applications plus rapidement. Vous pouvez également visionner vos séquences sur votre smartphone ou tablette Android.

Carte mémoire Garmin Dash Cam 66W et SanDisk 256 Go Ultra microSDXC UHS-I avec adaptateur – 100 Mo/s, C… Prix : 270,81 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

