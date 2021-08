Voir Chad Michael Murray devenir Full Ted Bundy pour un nouveau rôle effrayant

in

Tchad michael murray a abandonné son image de comédie romantique pour un nouveau rôle de tueur.

Dans ce clip exclusif du projet le plus récent de Murray, Ted Bundy : American Boogeyman, l’ancien de One Tree Hill a abandonné le maillot de basket des Ravens pour des gants en cuir afin de commettre un crime odieux : le meurtre. Jouer un tueur en série condamné Ted Bundy, Murray conduit la tristement célèbre Volkswagen Beetle de 1968 sur une route sombre et sinueuse.

Alors qu’une musique menaçante joue, Bundy se retrouve dans une zone isolée, où il peut se débarrasser de sa dernière victime. “La culpabilité est un mécanisme que nous utilisons pour contrôler les gens”, dit Bundy en tirant sa victime hors de vue. “C’est une illusion, une sorte de mécanisme de contrôle social.

Les choses deviennent encore plus effrayantes alors qu’il berce la victime ensanglantée devant les phares de la voiture. Après avoir caressé le visage et le corps de la brune de manière effrayante, le tueur se demande : “Est-ce que je me sens coupable de tout ce que j’ai fait ?”