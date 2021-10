Voir Channing Tatum montrer ses talents de danseur dans une vidéo qu’il « regrettera »

Channing tatum revient à l’endroit où tout a commencé.

Difficile à croire, mais cela fait plus de 15 ans que l’acteur a montré ses meilleurs pas de danse aux côtés Jenna Dewan dans le hit de 2006, Step Up. Et même si nous l’avons vu revenir au métier dans quelques films depuis – y compris ce film peu connu, Magic Mike – Channing est allé sur Instagram Stories le 14 octobre pour montrer exactement à ses fans ce qui leur manque depuis un certain temps maintenant.

« Alors c’est parti », a-t-il écrit à côté d’un clip de lui en train de danser. « Le premier week-end d’exploration et de remise en selle. Je n’ai pas dansé depuis des années. Et la danse a tellement évolué depuis. J’ai décidé de documenter l’exploration pour que je puisse la voir aussi, et certaines personnes ont simplement [think] tu peux danser, ou tu ne peux pas. »

Ici pour dissiper cette notion, Channing a poursuivi: « Je suis ici pour vous dire que ce n’est pas vrai, si vous le souhaitez, vous pouvez vous déplacer et entendre la musique. Cela va être [a] voyage lent mais bienvenu. »