Voir chaque étoile à l’événement Glamour Women of the Year 2021

As Beyoncé une fois chanté, « Qui dirige le monde ?! Filles. »

Le lundi 8 novembre, les femmes glamour de l’année 2021 ont débuté au Rainbow Room du Rockefeller Center à New York. Les stars les plus grandes et les plus brillantes sont sorties avec style pour célébrer toutes les femmes leaders, preneuses de risques et pionnières intrépides dans le divertissement, le sport, la science et d’autres industries.

En plus de leur travail inspirant, les participants à l’événement ont fait tourner les têtes sur le tapis rouge avec leur mode féroce.

Exemple concret ? Honneur Megan toi étalon s’est présenté et s’est présenté dans une tenue noire moulante qui comportait un haut à col roulé à manches gantées et une jupe longue au sol. Elle a complété son look avec des talons ornés de diamants, une pochette argentée scintillante et une coiffure glamour en ruche.

Mariska Hargitay, qui est également lauréate, a illuminé la pièce dans une robe rose vif vibrante. Du détail de l’épaule au matériau volumineux, la robe de la star de Law & Order: SVU était un spectacle à voir.