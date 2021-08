Voir chaque moment épique lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo 2020

Et c’est un enveloppement !

Cela fait deux semaines incroyables depuis le coup d’envoi des Jeux olympiques de Tokyo 2020 au Japon. Et malgré la pandémie de coronavirus en cours, qui a initialement retardé les Jeux olympiques d’été d’une année entière, les athlètes du monde entier ont relevé la barre avec leurs compétences impressionnantes et leur dévouement extraordinaire. Au contraire, la compétition de cette année était tout simplement spectaculaire.

Après tout, un large éventail de moments marquants se sont produits pendant les Jeux olympiques de Tokyo. Exemple parfait : Team USA’s Allyson Félix est devenue la femme la plus décorée de l’histoire de l’athlétisme olympique avec un total de 10 médailles. Et n’oublions pas non plus que Simone biles a rappelé à tous l’importance de la santé mentale.

Mais comme le dit le proverbe, toutes les bonnes choses ont une fin.

Lors de la cérémonie de clôture le dimanche 8 août, les Olympiens et autres concurrents se sont révélés lors de l’événement magique au Japan National Stadium. Des performances incroyables de danseurs et chanteurs japonais Tomotaka Okamoto à un feu d’artifice, ce fut une nuit mémorable.