Voir Cher, Normani, Grimes et plus d’étoiles – WWD

Le calendrier Pirelli 2022 comprendra des photos des musiciens Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent, Kali Uchis et Saweetie. La 48e édition, photographiée par Bryan Adams, s’intitule “On the Road” avec des images prises à Los Angeles et Capri, en Italie. On dit que c’est un “voyage réunissant des artistes de nationalités, de genres musicaux, d’âges et d’histoires professionnelles très différents”, selon Pirelli.

“Sur la route, c’est là où je suis depuis 45 ans, car la vie d’un musicien est faite de routes, de voyages, d’attente dans les hôtels, d’heures dans les coulisses”, a déclaré Adams dans un communiqué.

Le calendrier Pirelli 2022 intervient après que la société a annulé son édition 2021, choisissant plutôt de faire un don de 100 000 euros pour soutenir la recherche COVID-19 et lutter contre la propagation du virus. C’était la première fois que le calendrier était suspendu depuis 1983.

“Nous reviendrons sur le projet lorsque le moment sera venu, avec les personnes qui y travaillaient avec nous”, a déclaré à l’époque le vice-président exécutif et chef de la direction de Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

Adams rejoint une longue liste de photographes qui ont été sollicités pour créer le calendrier Pirelli, dont Paolo Roversi, Steven Meisel, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Albert Watson et Tim Walker.

Le calendrier Pirelli 2022 sortira en novembre. Cliquez sur la galerie ci-dessus pour voir les photos des coulisses.

