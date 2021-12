Voir Corey Taylor de Slipknot dans la bande-annonce du nouveau film d’horreur ‘Rucker’

« Rucker », un nouveau film d’horreur avec NŒUD COULANT et PIERRE AURE leader Corey Taylor, sortira en VOD le 4 janvier 2022 via Images géantes. La bande-annonce officielle du film est visible ci-dessous.

Le synopsis officiel du film, avec l’aimable autorisation de ComingSoon, qui a présenté la bande-annonce en avant-première : « Au cours des 30 dernières années Rucker le camionneur a consacré sa vie à parcourir la route en tant que tueur en série de masse. Lorsque Rucker ramasse sans méfiance Maggie, elle en fait le sujet de son documentaire de camionneur. Mais sa vie prend un détour dangereux quand Rucker la recrute pour terminer son chef-d’œuvre : un portrait de feuille de route reliant les points de son ex-femme composé des femmes qu’il a tuées et qui lui ressemblent. »

« Rucker » était auparavant décrit comme un film terroriste de genre sur un camionneur tueur en série qui tente de sauver des relations familiales. professeur de cinéma au Collège olympique Amy Hesketh est le réalisateur du film et collègue professeur d’OC Aaron Drane a produit le film. Tous deux sont crédités d’avoir co-écrit le scénario.

Corey dépeint le copain de camionnage du personnage principal. Taylor était déjà apparu dans le film « Clinique de la peur », qui a été écrit et produit par Drane.

« C’était aussi simple que Aaron me tendre la main », Taylor a dit comment il s’est retrouvé impliqué dans « Rucker ». « Lui et moi avons travaillé ensemble sur « Clinique de la peur », et apparemment j’ai laissé une impression durable. Il m’a envoyé ‘Rucker’ et nous avons réussi à faire fonctionner le temps, et c’était boum, boum, boum – le reste appartient à l’histoire. »

Drane était ravi d’avoir Corey impliqué avec le « Rucker » film. « C’est une rock star » Aaron mentionné. « Je veux dire cela dans tous les sens du terme. C’est l’un des gars les plus cool que je connaisse, et c’est quelqu’un qui doit fonctionner à un très haut niveau, mais qui fait tout son possible pour aider les autres à réaliser leur art. «

Taylor a déclaré qu’il avait passé « un bon moment » à travailler sur le film à Bremerton, Washington et a ajouté qu’ils avaient même « trouvé un rôle » pour sa désormais épouse. Alicia.

Drane dit que « Rucker » n’est pas votre film slasher typique. Il s’appuie moins sur la peur des sauts et plus sur le fait de laisser au spectateur un sentiment de terreur persistant.

« Quand vous regardez un film d’horreur, lorsque vous participez au contenu et aux personnages, vous ressentez un sentiment de vulnérabilité partagée » Drane mentionné. « Ce que nous avons essayé de faire avec ce film était de puiser dans l’expérience humaine et les peurs sous-jacentes associées aux problèmes de la vie réelle. C’est l’horreur de la vie réelle. »

Fan de longue date de films d’horreur, Taylor figurait en bonne place dans le « À la recherche des ténèbres » documentaire, sorti en 2019.

Corey Raconté Syfy du réseau « Metal Crush Mondays » comment il s’est lancé dans les films d’horreur : « Ma mère m’a emmené voir le ‘Buck Rogers [In The 25th Century]’ film quand j’étais gamin. Je devais avoir quatre ou cinq ans, mais la bande-annonce avant le film était Jean Charpentier‘s ‘Halloween’. Vous venez d’avoir ces visuels incroyables, cette impression que c’est l’automne, c’est Halloween et il y a juste ce mec en arrière-plan de chaque plan. Je me souviens d’un enfant de cinq ans qui venait d’être hypnotisé. Comme, je m’en fichais soudainement Buck Rogers. Je pense que c’est le seul moment de ma vie qui a vraiment galvanisé mon goût pour ce que mon jeune esprit pensait être cool. C’est en fait quelques années plus tard que j’ai pu le regarder et à ce jour, c’est l’un de mes films préférés. »



