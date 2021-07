Voir « Danny Boy » passionné de Tom Jones dans « The Ed Sullivan Show »

Une performance vintage de 1968 par Tom Jones a été ajouté au catalogue sans cesse croissant de clips des archives de The Ed Sullivan Show. Dans une partie de l’émission diffusée le 21 avril de cette année-là, la star de la chanson galloise plonge dans la tradition irlandaise pour une version typiquement passionnée et teintée de country de “Danny Boy”.

Jones, resplendissant en smoking et nœud papillon, est accompagné d’un orchestre que l’on voit parfois dans l’ombre derrière lui, sur un grand arrangement comprenant des cors, des cordes et un piano de style Nashville. Agé de 28 ans au moment de cette apparition dans le célèbre et de longue date de la télévision de variétés américaine, Jones avait sorti sa version de la chanson, qui a été enregistrée plus de 650 fois, sur l’album 13 Smash Hits, sorti en décembre 1967. .

Les autres invités de Jones sur cette édition de l’émission étaient Patty Duke, Totie Fields et les Muppets, qui sont apparus pour la première fois en 1966. Le chanteur a fait ses débuts à Sullivan dans une édition de mai 1965 avec les pierres qui roulent et Springfield poussiéreux, apparaissant quatre fois au cours de cette seule année.

“Danny Boy” avait déjà bien plus de 50 ans au moment de la diffusion. Fred Weatherly a écrit des paroles et de la musique pour lui en 1910, avec peu de réponse. Mais lorsque sa belle-sœur lui a envoyé la chanson “Londonderry Air” quelques années plus tard, la mélodie convenait parfaitement à ses paroles, et en 1913, il a publié une nouvelle version de ses paroles pour s’adapter à cette nouvelle mélodie. |

La chanson a été enregistrée pour la première fois par la contralto d’opéra allemande Ernestine Schumann-Heink le 26 septembre 1917 et est sortie en janvier suivant, lorsqu’elle est devenue populaire en 78 tours sur RCA Victor. Glenn Miller et son orchestre ont coupé une interprétation particulièrement réussie publiée sous le nom de “Danny Boy (Londonderry Air)” en 1940 et il y a eu des lectures pendant les années de guerre de Bing Crosby avec John Scott Trotter et son orchestre, par Art Tatum et d’autres.

D’autres ont enregistré la chanson au cours des décennies suivantes, notamment Mel Tormé, Chet Atkins, Duane Eddy and the Rebels, Jim Reeves, Andy Williams, Sarah Vaughan, et en 1976, Elvis Presley. Herb Alpert l’a coupé pour son album Come Fly With Me en 2015.

Achetez ou écoutez le nouvel album de Tom Jones, Surrounded By Time.