Voir de rares photos de la vie des étoiles de Dwyane Wade dans ses nouveaux mémoires

Il n’y a pas à nier Dwyane Wadela vie de est un slam dunk total.

D’une carrière réussie dans le basket-ball – il a remporté trois championnats de la NBA et a été 13 fois NBA All-Star – à la définition d’objectifs relationnels avec sa femme de longue date, Gabrielle Union, l’athlète à la retraite continue de laisser ses fans en admiration. De plus, il convient également de noter que sa page Instagram regorge de doux moments en famille et de déclarations de mode.

Maintenant, Dwyane ajoute une nouvelle réalisation à sa liste sans cesse croissante : l’auteur.

Le mardi 16 novembre, vous pourrez acheter les mémoires photographiques éponymes de la star de 39 ans.

Tout en célébrant le début officiel de sa tournée de livres ce week-end, Dwyane a partagé sur Instagram : « Je tiens à remercier tous ceux qui ont acheté mes mémoires photographiques ‘DWYANE’ ! Je vous aime tous et je suis époustouflé par votre amour et votre respect pour mon de l’art! »

Les mémoires de l’animateur de Cube offriront un rare aperçu de sa vie, y compris des portraits dignes de lui et de l’actrice de Bring It On, son passage sur le terrain de basket, des moments dans les coulisses avec Justin Timberlake et sa femme, Jessica Biel, et plus.