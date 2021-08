Voir des photos du monument Phil Lynott dans sa ville natale britannique

Un monument honorant MINCE LIZZY leader Phil Lynott a été dévoilé dans sa ville natale vendredi dernier (20 août).

La sculpture de six pieds de haut a été conçue par Luc Perry, un sculpteur local, et a été placé à West Bromwich, un grand bourg de l’arrondissement de Sandwell, dans les West Midlands, en Angleterre. Lynott est né et a passé quelque temps à West Bromwich avant de déménager à Dublin.

Le monument comporte un grand socle en métal gravé des mots : “Phil Lynott. Fils de West Bromwich. Né dans cette ville. 20 août 1949.”

Le dévoilement a eu lieu sur ce qui aurait été Lynott‘s 72e anniversaire. L’événement a été retransmis en direct aux fans du monde entier.

Sean Meaney, qui a mené la campagne de financement derrière le monument, a déclaré La poste irlandaise avant le dévoilement : « Tous les permis d’urbanisme et les accords de licence sont maintenant en place pour nous permettre d’aller de l’avant et enfin dévoiler le monument à Phil Lynott après près de deux ans de retard à cause de la pandémie. Mais maintenant, tous les systèmes disparaissent.”

Depuis sa mort prématurée en 1986, Lynott a laissé un héritage musical qui continue d’influencer et d’inspirer les musiciens du monde entier. Même le légendaire Bob Dylan a été cité en chantant LIZZY‘s louanges. Au cours des années, LynottLes chansons de ont été reprises par un éventail d’interprètes aussi divers que HENRI ROLLIN, LES CORRS, ÉCRASER DES CITROUILLES, RANDY BACHMAN, HUEY LEWIS, METALLIQUE et LE TRAITEMENT.



Cet après-midi, l’équipe BID a assisté au dévoilement de la statue de Phil Lynott à l’occasion de ce qui aurait été son 72e anniversaire. Il a maintenant une place de choix à West Bromwich et a l’air fantastique. Publié par West Bromwich Town BID le vendredi 20 août 2021

Une statue du légendaire rocker Phil Lynott a été dévoilée dans sa ville natale, West Bromwich. Cela aurait été le 72e anniversaire de Phil ? #IRLANDE #LÉGENDE Publié par Lansdowne Road le samedi 21 août 2021

Monument de Phil Lynott à West Bromwich Publié par Keith Rogers le samedi 21 août 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).