Voir digne: premier regard sur le superyacht de 500 millions de dollars de Jeff Bezos au chantier naval néerlandais

Jeff Bezos semble se rapprocher de la voile dans le style superyacht.

Le fondateur et ancien PDG d’Amazon serait le propriétaire d’un navire secret de grande taille qui a maintenant été déplacé à la lumière du jour pour que tout le monde puisse le voir.

Le site Web autoevolution a publié cette semaine une série de photos du projet Y721 vu dans un chantier naval de la ville de Zwijndrecht, dans l’ouest des Pays-Bas. L’embarcation à trois mâts de 417 pieds de long, d’un prix de plus de 500 millions de dollars, est en cours de construction par le constructeur néerlandais Oceanco. La chaîne YouTube Dutch Yachting a proposé une vidéo aérienne (ci-dessus).

Le yacht se dirigerait vers Alblasserdam, une autre ville des Pays-Bas, où un dernier aménagement aura lieu, a déclaré autoevolution. Oceanco n’a pas confirmé que le bateau est pour Bezos, malgré de nombreux rapports.

Le journaliste Brad Stone a tweeté à propos du bateau secret vendredi matin. Dans son livre sur Bezos intitulé « Amazon Unbound », Stone, l’entrée dans le monde de la propriété de yachts de luxe annonce la « transformation de Bezos de technologue geek à mégamilliardaire globe-trotter ».

Le yacht record de Bezos émerge – comme je l’ai écrit dans mon livre Amazon Unbound. Vous pouvez parier qu’OceanCo transportera cette chose la nuit, pour échapper aux photos gênantes.https://t.co/aejLdlSAgn – Brad Stone (@BradStone) 22 octobre 2021

L’Evening Standard a précédemment rapporté que les détails étaient gardés secrets, et a déclaré que le yacht de Bezos pourrait être calqué sur le Black Pearl d’Oceanco – « l’un des voiliers les plus grands et les plus écologiques au monde », selon le site Web de la société. Le site indique que les 2 877 mètres carrés de voiles du yacht peuvent être réglés en seulement sept minutes et qu’il peut atteindre des vitesses de navigation maximales de 30 nœuds.

La livraison est prévue pour 2022 après la fin des essais en mer du navire.

Y721 – ou quel que soit le nom que Bezos finira par l’appeler – prendra le titre de plus grand voilier du monde, entre autres records, à la livraison.

Octopus, le superyacht de 414 pieds qui appartenait autrefois à Paul Allen, le défunt co-fondateur et milliardaire de Microsoft, a été vendu cet été à un acheteur anonyme pour un prix non divulgué. Il a été coté en 2019 pour 325 millions de dollars près d’un an après la mort d’Allen à 65 ans. Le prix a chuté à un moment donné à 278 millions de dollars, a rapporté Bloomberg.