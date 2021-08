Voir Disney transformer Billie Eilish en un personnage animé pour l’événement Disney +

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Attendez… Billie Eilish vient-elle d’être intronisée pour devenir une princesse Disney ? Voyons voir ici, elle a une belle voix et elle chante sur le fait de suivre ses rêves, de tomber amoureuse et de vivre un chagrin d’amour. Elle a peut-être regardé ou non son reflet dans un plan d’eau à un moment donné et elle a grandi dans le royaume animé de Los Angeles, en Californie. Avant le spécial Disney + de la chanteuse de 19 ans, le studio l’a transformée en personnage animé.