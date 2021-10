Voir Drake déguisé en cow-boy pour une fête costumée d’anniversaire étoilée

Canard on dirait qu’il a commencé au ranch, et maintenant il est ici.

Le rappeur « Started From the Bottom », qui a eu 35 ans dimanche 24 octobre, a fêté son anniversaire la veille avec une soirée costumée avant Halloween aux Goya Studios de Los Angeles. Drake s’est déguisé en cow-boy pour le grand événement, avec sa tenue comprenant une chemise en jean, une veste en cuir beige à franges et un chapeau de cow-boy blanc.

Il y avait beaucoup de noms notables présents pour aider Drake à célébrer une autre année, avec les invités de la nuit, y compris Shay Mitchell, Chris Brown, Décalage, Larsa Pippen, Nikita Dragun, 24Or, Léonard Kawhi, Jack Harlow, Futur, Luka sabbat, Français Montana et Draya Michele.

Le 24 octobre, le garçon d’anniversaire a publié sur son histoire Instagram des images qui semblaient avoir été filmées pendant les festivités, y compris une vidéo de French Montana et d’autres invités chantant « Happy Birthday to You » alors que Drake rayonnait de joie.

Drake a également partagé un certain nombre de messages d’anniversaire d’amis célèbres sur son histoire Instagram, dont un en français qui disait: « Joyeux anniversaire de la mère f – king à la chèvre mon jumeau @ChampagnePapi. Ce s – t 4life n after. Rendez-vous dans un peu nous arrivons ce soir. «