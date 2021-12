Voir Ed Helms et Randall Park faire équipe pour une nouvelle émission télévisée True Story

C’est sur le point d’être une heure d’histoire amusante.

ET! News peut lancer en exclusivité la bande-annonce des stars de la sitcom Ed barre et Parc RandallLa nouvelle série comique originale de Peacock, True Story avec Ed et Randall, présentée en première sur la plate-forme de streaming NBCUniversal le jeudi 20 janvier. Dans la veine de Drunk History, la série est une émission hybride scénarisée et non scénarisée qui est une partie de talk-show et reconstitution en une partie.

« Tout le monde a une histoire », commence la bande-annonce. « Mais certaines histoires sont tellement incroyables qu’elles méritent d’être immortalisées à la télévision. »

Les hôtes Randall et Ed demandent quand, où, comment et pourquoi ces gens ordinaires ont vécu des expériences extraordinaires. Chacun des six épisodes présente un nouveau conteur qui raconte pour donner vie à leur histoire scandaleuse.

De se faufiler dans le Super Bowl à une façon farfelue de sortir d’un excès de vitesse, ces histoires vraies sont prêtes pour les heures de grande écoute – en particulier grâce à des reconstitutions théâtrales hilarantes mettant en vedette des vedettes comme l’ancienne superstar de la NFL et la star de The Bradshaw Bunch Terry Bradshaw, Adam pally, Equipes de Terry, Fortune feimster et Anders Holm.