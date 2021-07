Voir Elaine Thompson-Herah mener le balayage jamaïcain de 100 mètres

in

Le record olympique du 100 mètres de la légende de l’athlétisme Florence Griffith Joyner a duré 33 ans, et même si les athlètes ont remporté leurs médailles d’or aux Jeux olympiques au cours des décennies qui ont suivi, sa note de 10,62 aux Jeux olympiques de Séoul de 1988 était imbattable.

Entre Elaine Thompson-Herah.

La double olympienne de la Jamaïque a non seulement défendu sa médaille d’or olympique aux Jeux de Rio 2016, mais elle a également battu le record olympique de Griffith Joyner de 0,01 seconde avec un sprint fulgurant de 10,61 lors de la finale du 100 mètres féminin samedi aux Jeux olympiques de Tokyo. .

Et avec cette course à la médaille d’or, Thompson-Herah a mené un balayage jamaïcain de l’événement, alors que Shelly-Ann Fraser-Pryce a remporté l’argent avec un temps de 10,74 et Shericka Jackson a remporté le bronze avec 10,76.

NOUVEAU RECORD OLYMPIQUE ! @FastElaine défend son titre #Olympics sur 100 m – en réalisant le deuxième temps le plus rapide JAMAIS. #TokyoOlympics pic.twitter.com/9UA0ABtuEu – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 31 juillet 2021

Thompson-Herah a enregistré le deuxième temps le plus rapide de l’histoire de l’épreuve derrière le record du monde de Griffith Joyner de 10,49, qu’elle a établi en 1988 avant les Jeux olympiques de cette année-là.

Comme l’a noté l’Associated Press, il s’agissait du premier balayage jamaïcain du 100 mètres depuis que les femmes l’ont fait aux Jeux de Pékin 2008, lorsque Fraser-Pryce a remporté l’or. Fraser-Pryce – qui était favorite pour gagner samedi après avoir réussi un sprint de 10,63 avant les Jeux de Tokyo – a maintenant deux médailles d’or olympiques, une d’argent et une de bronze au 100 mètres.

UN BALAYAGE PROPRE POUR LA JAMAQUE AU 100M FÉMININ 🥇 Elaine Thompson-Herah (Record olympique)

Shelly-Ann Fraser-Pryce

Shericka Jackson pic.twitter.com/nmRX2ESzKv – SportsCenter (@SportsCenter) 31 juillet 2021

C’était une finale incroyable sur 100 mètres, et Thompson-Herah est, une fois de plus, la femme la plus rapide du monde.

