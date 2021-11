Voir enceinte Kylie Jenner et Travis célébrer Halloween avec Stormi

Pas de trucs, toutes les friandises ici pour cette adorable famille.

Pour Halloween 2021, Kylie Jenner, Travis Scott et leur fille Stormi Webster habillé dans les costumes les plus étranges pour célébrer la journée effrayante. Montrant son baby bump toujours plus grand, la magnat du maquillage a enfilé un catsuit noir élégant à manches longues et des oreilles de chat noir assorties, tandis que son autre moitié a opté pour un masque facial Michael Myers.

Quant à leur enfant de 3 ans, Stormi a passé la journée en se déguisant en sirène, ce qui l’incluait en berçant un joli diadème en coquillages et perles et un sac à main blanc sur le thème de la mer comme accessoires.

La star de L’incroyable famille Kardashian a partagé quelques jolies photos de sa famille en mode fête sur Instagram, sous-titrant le post du 31 octobre : « En pleine mode maman cet Halloween. J’espère que tout le monde passe une bonne nuit. »

Sœur Kourtney Kardashian, qui est bien sûr maman de trois petits, ne pouvait pas être plus d’accord avec le sentiment de Kylie, commentant : « Le mode maman complète est mon préféré ! Accrochez-vous ! »