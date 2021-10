Voir Halle Berry et plus à l’événement Women in Hollywood d’ELLE

Qui dirigent le monde?

Halle Berry, Hailey bieber et Addison rae n’étaient que trois des célébrités qui ont apporté le pouvoir des grandes stars à la célébration 2021 ELLE Women in Hollywood le mardi 19 octobre.

Halle a assisté à l’événement avec son petit ami, Chasse au fourgon. L’actrice oscarisée portait une robe à manches longues rose et noir à imprimé cachemire.

La star était l’une des neuf lauréates et vedettes individuelles du numéro annuel « Women in Hollywood » du magazine. Elle a été reconnue pour être un « briseur de barrières » en tant que « première (et toujours la seule) femme noire à remporter l’Oscar de la meilleure actrice » et a également été félicitée par le média pour avoir fait ses débuts de réalisatrice avec le prochain film Netflix Bruised, dans lequel elle joue un combattant MMA.

Halle a posté une photo de sa couverture ELLE sur Instagram, écrivant: « Tellement honorée de faire partie du numéro 2021 » Women in Hollywood « de @elleusa aux côtés de tant de femmes incroyables et inspirantes ».