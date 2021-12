Voir Hannah Brown poser pour une photo de famille avec l’ex de Jed Wyatt, Haley Stevens

On ne sait pas quand l’heureux couple s’est officiellement rencontré pour la première fois, mais les deux étaient liés dès ce mois de février, lorsque Patrick a publié une photo du couple en train de traîner.

Quant à ce que Jed s’est senti après avoir entendu des nouvelles du couple nouvellement fiancé ? La star de Bachelor Nation a clairement exprimé ses sentiments dans une vidéo publiée sur ses histoires Instagram le 19 décembre.

« Donc, aujourd’hui, plusieurs tabloïds m’ont contacté pour me demander si je voulais faire une déclaration concernant, je suppose la publication de Haley, ou quelque chose à propos de ses fiançailles avec Patrick », a-t-il déclaré. « Et je suppose que la seule chose que j’ai à dire est plus une question. C’est du genre ‘Est-ce qu’il sait qu’il est fiancé ?' »