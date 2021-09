Voir ici la bande-annonce de ‘Acapulco’, la nouvelle série d’Eugenio Derbez

in

Acapulco est développé en 1984 avec Derbez raconter et interpréter la version actuelle du personnage principal, Máximo Gallardo.

Vanessa Bauche et Enrique Arrizon dans une scène d’Acapulco. (Courtoisie Apple TV +.)

En plus de l’acteur mexicain, le casting comprend également Damien Alcazar, Camila Perez, Vanessa bauche, Régina Orozco, Raphaël Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián et Carlos Corona, entre autres.

Apple TV + a annoncé qu’elle continuerait bientôt avec plus de premières de séries produites, réalisées et / ou créées par des grands tels que Alfonso Cuarón, Steven Spielberg et Tom Hanks, parmi beaucoup d’autres.