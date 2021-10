Voir JD Martinez, Rafael Devers a frappé 2 tournois du Grand Chelem contre Astros

Les choses ont rapidement dégénéré entre les Red Sox de Boston et les Astros de Houston lors du deuxième match de l’ALCS samedi, grâce à JD Martinez et à son superbe grand chelem en première manche.

En tête du premier avec Luis Garcia sur le monticule pour les Astros – qui mènent la série, 1-0 – le joueur de premier but des Red Sox Kyle Schwarber a doublé au champ droit. Puis un peu plus tard, le joueur de troisième but Rafael Devers et le voltigeur Alex Verdugo ont marché.

Et avec les bases chargées très tôt dans ce match d’après-saison, le cogneur de 34 ans Martinez est monté au créneau.

Après avoir pris le premier ballon de Garcia, Martinez a ensuite balancé sur une balle rapide à quatre coutures de 93 milles à l’heure et a marqué 363 pieds pour un énorme grand chelem et une avance de 4-0 en première manche pour les Red Sox.

JUSTE DINGERS! Un grand chelem pour @JDMartinez28 ! pic.twitter.com/fXYwKRJLKE – MLB (@MLB) 16 octobre 2021

Écoutez simplement le son de la batte de Martinez lorsqu’il a envoyé cette balle au champ droit. Beau.

SORTEZ LE pic.twitter.com/tgjvVWLwrO – FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 16 octobre 2021

Le sommet du premier s’est terminé peu de temps après, mais les premiers dégâts ont été faits. Et si vous vous êtes mis un peu en retard sur le match, vous avez raté un moment incroyable pour les Red Sox.

MISE À JOUR : Les Red Sox ont récidivé en deuxième manche.

De toute évidence, les choses n’allaient pas bien pour les Astros, puis ils ont empiré, même après avoir retiré Garcia du monticule et l’avoir remplacé par Jake Odorizzi, qui a cédé un autre grand chelem à Boston.

Tout d’abord, le receveur des Astros Kevin Plawecki, puis le joueur de deuxième but Christian Arroyo et le joueur de centre Kiké Hernández ont chacun marqué, chargeant à nouveau les buts.

Et cette fois, c’était au tour de Devers de livrer le deuxième grand chelem du match en début de deuxième manche.

2 MANCHES, 2 GRANDS SLAM ! pic.twitter.com/XF4RVTi0JD – MLB (@MLB) 16 octobre 2021

Les @RedSox sont en bonne voie pour 9 tournois du Grand Chelem aujourd’hui. pic.twitter.com/4yR9L9t0nz – MLB (@MLB) 16 octobre 2021

Juste comme ça, une avance sauvage de 4-0 pour les Red Sox est devenue un 8-0 en deuxième période.

