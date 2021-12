Voir Jennifer Aniston et l’ex Justin Theroux se réunir avec une étreinte

Il semble qu’ils ne plaisantaient pas lorsqu’ils ont exprimé leur engagement à rester amis il y a des années.

« Nous sommes deux meilleurs amis qui ont décidé de se séparer en couple », ont-ils déclaré dans une déclaration commune en 2018, « mais nous sommes impatients de poursuivre notre chère amitié ».

Plus tard cette année-là, Theroux a déclaré au New York Times : « La bonne nouvelle, c’est que c’était probablement le plus – je choisis mes mots très soigneusement – ​​c’était en quelque sorte la séparation la plus douce, en ce sens qu’il n’y avait pas d’animosité. »

Il a précisé: « Aucun de nous n’est mort, aucun de nous ne cherche à se lancer des haches. C’est plus comme, c’est amical. C’est ennuyeux, mais, vous savez, nous nous respections suffisamment pour que ce soit aussi indolore que il pourrait être. «