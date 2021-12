Voir Jennifer Garner allumer presque sa « cuisine en feu » pendant la cuisson

jennifer a une confession culinaire : elle a failli incendier sa cuisine ce Noël.

L’actrice d’Alias ​​a admis avoir eu une mésaventure flambée en faisant Ina GartenBoeuf bourguignon de ‘s pendant les fêtes de fin d’année. Le mercredi 29 décembre, Jennifer a partagé une vidéo d’elle-même en train de verser du cognac dans son ragoût avant de l’allumer.

« Je suis un peu nerveuse… N’oubliez pas que nous doublons cette recette. Je ne sais pas si nous avons besoin de tout cela », a-t-elle déclaré à propos de la 1/2 tasse de cognac nécessaire. Elle a obtenu sa réponse un instant plus tard lorsque les flammes sont devenues incontrôlables pendant une seconde alors qu’elles s’élevaient de plusieurs centimètres dans les airs.

Elle a jeté un regard choqué à la caméra avant que le feu ne semble s’éteindre. Jennifer a plaisanté: « Mille pardon. Ne doublez pas le cognac. Pouvez-vous croire que cela vient de se produire? C’était fou. »

Il semble que tout le monde va bien, et elle a ensuite expliqué la situation dans sa légende. « Le truc avec les traditions, tout ce que vous faites pour leur donner un sens, c’est les garder », a-t-elle écrit sur Instagram. « Je ne sais pas quand j’ai commencé à préparer le bœuf bourguignon d’inagarten (de Barefoot à Paris) pour Noël, il y a assez longtemps que l’odeur de ce ragoût parfait me rend heureux, confortable et détendu. »