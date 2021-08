Voir Joe Jonas poser nu dans un selfie d’anniversaire avec Sophie Turner

in

Joe Jonas« les photos d’anniversaire vous feront brûler.

Le Hermanos Jonas la star, qui a eu 32 ans le 15 août, a célébré sa journée spéciale avec sa femme Sophie Turner De son coté. Heureusement pour nous, Joe a partagé une série de photos des festivités sur Instagram, dont une photo NSFW. Sur cette photo particulière, prise par Sophie, on peut voir Joe debout derrière l’actrice en se brossant les dents dans son costume d’anniversaire.

“Merci pour la dernière photo, Sophie”, a commenté un fan sur la publication, louant l’alun de Game of Thrones pour sa photographie. Alors qu’un autre fan a également noté le placement stratégique de la photo, “JOE THE LAST PICTURE”.

En plus de l’image nue, la série de clichés Instagram comprenait également une photo du gâteau d’anniversaire de Joe et de ses décorations sur le thème du golf. Et selon les autres photos de Joe, le couple a même eu la chance de sortir pour un verre de célébration au Beverly Hills Hotel.