Voir Justin Timberlake et Jessica Biel prendre le Scrabble un peu trop au sérieux

Justin Timberlake et Jessica Biel disent au revoir, au revoir, au revoir à la compétition amicale alors que la paire s’est récemment battue pour un jeu de société.

Le mardi sept. Le 21 janvier, Jessica a partagé sur Instagram une photo de son mari Justin assis en face d’elle pendant qu’ils jouaient à ce qui semblait être une partie de Scrabble assez intense. La photo montrait Justin fixant intensément la caméra avec ses mains sur ses genoux alors qu’il semblait entrer dans un état d’esprit sans prisonnier.

“GAME ON @justintimberlake”, a légendé Jessica, 39 ans, prouvant qu’elle n’était pas non plus là pour se faire des amis.

De toute évidence, il y avait une grande question dans l’esprit de tous leurs fans après qu’elle ait partagé la photo : qui a prévalu ? En fait, même l’ancienne co-star de 7th Heaven de Jessica beverley mitchell a pris à la section des commentaires pour demander, “Qui a gagné ??”

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont pesé sur le débat. “Avec ce visage de poker de Jess… je pense qu’elle est la gagnante”, a écrit une personne. Un autre fan a encouragé Jessica en commentant : “Tuez-le avec ses propres titres de chansons.”