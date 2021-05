Voir Katy Perry d’American Idol absolument emprunter les oreilles d’elfe du Seigneur des anneaux d’Orlando Bloom pour l’épisode Disney

Perry a posté une rapide vidéo des coulisses de sa préparation pour le look complet pour donner aux fans une allumeuse de son apparition à American Idol la nuit dernière, et, comme d’habitude, la superstar a tout mis en œuvre pour nous donner quelque chose d’inattendu, d’inutile et de totalement fabuleux. J’étais sur le point de me demander à haute voix pourquoi ses co-juges, Lionel Richie et Luke Bryan, ne se sont pas également présentés comme leurs personnages Disney préférés pour l’événement, mais je suppose que l’on pourrait dire que Katy Perry avait un Leg-olas. pour se préparer au dernier épisode de la compétition. (Je désapprouve si tu le dois, mais tu sais que je devais faire ça, non?)