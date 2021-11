Voir Khloe Kardashian et True entrer dans l’esprit d’Halloween au milieu de la quarantaine

Si vous pensiez qu’il était difficile de suivre les Kardashian, essayez de suivre vrai thompsonde nombreux costumes d’Halloween.

Le dimanche 31 octobre, maman Khloe kardashian s’est promenée virtuellement dans le passé d’Halloween, partageant des photos d’elle et des costumes de sa fille de 3 ans au fil des ans. Alors que le jeune ne fête Halloween que depuis son premier en 2018, à en juger par ses nombreuses tenues adorables – et élaborées – le tout-petit est déjà fondamentalement un pro de l’habillage. Comme la star de télé-réalité l’a dit aux fans sur Instagram à l’époque, « Ne me jugez pas, j’ai plus de costumes à publier lol. »

Au fil des ans, Khloe a séduit les fans avec ses nombreuses idées pour les costumes de True : elle a été une basketteuse de la taille d’une pinte, un panda, un cygne, un éléphant, une mouffette, un bourdon, un lion, un en nommer quelques-uns.

Cette année, cependant, il semble que la mère et la fille aient adopté une approche discrète de leurs costumes d’Halloween alors qu’elles continuent de se mettre en quarantaine avec le coronavirus.