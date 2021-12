Voir Kim Kardashian et la transformation des prothèses de North West

Kim Kardashian a troqué son glam habituel pour quelque chose… d’un peu plus intense.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian et son aînée, Nord Ouest, a dévoilé toute la transformation sur leur compte commun TikTok le jeudi 16 décembre. Le duo mère-fille a montré son visage avec un maquillage rouge et noir couvrant les parties supérieures et des prothèses masquant les moitiés inférieures. On ne sait pas exactement ce qui a stimulé la transformation, mais les deux ont montré le processus de suppression de tout dans une nouvelle vidéo partagée sur leur page.

Dans le clip, la séquence a été jouée à l’envers, montrant d’abord Kim et North avec des visages nus, puis les revenant en arrière en nettoyant le maquillage avec des lingettes. Dans d’autres vidéos, North a montré les prothèses recouvrant sa bouche et le processus qu’il a fallu pour tout retirer.

Depuis le lancement du compte fin novembre, les fans ont eu un regard unique sur la vie de famille de Kim, notamment à travers les yeux de sa fille de 8 ans avec ex Kanye ouest. La jeune a montré aux fans des images de ses lézards de compagnie, d’elle et de sa jeune sœur Chicago jouer avec des poupées et d’elle et de sa cousine Pénélope Disick performant Katy Perry‘s « California Gurls. »