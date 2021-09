Voir Kim Kardashian, Kris Jenner et plus aux Emmys 2010

C’est bientôt l’heure des Emmys 2021 !

Bien que nous devions attendre encore un peu pour voir la mode du tapis rouge de cette année, c’est le moment idéal pour revisiter les anciens looks de la remise des prix. En fait, les Emmy Awards 2010 étaient remplis de moments de célébrités incontournables. Parmi les participants inclus Kim Kardashian et Kris Jenner, Jean Krasinski et Émilie émoussée, Olivia Munn, Nina Dobrev et même Kate Gosselin.

C’est exact! En août 2010, la star de Jon & Kate Plus 8 a foulé le tapis rouge des Emmys vêtue d’une robe licou noire étincelante. L’apparition de Kate à la cérémonie de remise des prix est survenue quelques mois seulement après son élimination de Dancing With the Stars, terminant à la huitième place après un tournant qui a fait les gros titres de l’émission de compétition. La star de télé-réalité s’est même moquée de son passage sur DWTS lors de l’ouverture des Emmys, apparaissant dans un sketch aux côtés de Jimmy Fallon et Tina Fey.

Parmi les autres invités aux Emmys 2010 figuraient The Office’s Mindy Kaling, Breaking Bad Aaron Paul et les hommes fous jones de janvier.