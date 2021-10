Voir Kim, Rob et plus de Kardashians dans des photos d’Halloween inédites

Un souffle du passé.

Kris Jenner se met dans l’esprit d’Halloween ! La maman s’est rendue sur Instagram le mardi 26 octobre pour partager quelques-uns des costumes précédents de la famille des années passées, y compris les jeunes Kylie Jenner et Kendall Jenner en tant que pirates, Rob kardashian comme le roi Peppy des Trolls et Kris elle-même comme Cruella de Vil.

« J’adore regarder nos costumes d’Halloween en famille au fil des ans !!! » l’ancien de L’incroyable famille Kardashian a sous-titré le message. « Tant de souvenirs incroyables !!! »

Parmi la collection d’instantanés inédits figuraient également Kim Kardashian, Kourtney kardashian et Khloe kardashian enfiler des ensembles sur le thème du Magicien d’Oz pour correspondre au look de Kris Dorothy un an. Le trio de sœurs n’opte plus exactement pour les costumes de bricolage, il est donc adorable de voir les looks les plus simples avant l’époque des récréations réalistes et des ensembles extravagants.

Par exemple, vous vous souvenez de Jack Skellington de The Nightmare Before Christmas, l’un des costumes les plus emblématiques de Kris de tous les temps ? Si vous avez répondu « non », ne vous inquiétez pas – Kris a inclus une photo de retour du look dans son message, ainsi qu’un gros plan de son costume royal de Cléopâtre en 2018.